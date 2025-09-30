Splitska studentica pokrenula projekt besplatne dentalne skrbi ljudima koji nemaju jednostavan pristup stomatološkim uslugama: Upoznajte Doru

Iako je u početku razmišljala upisati medicinu, želja da pomaže ljudima i interes za zdravlje doveli su Doru Martić do Dentalne medicine. Danas je studentica pete godine na Medicinskom fakultetu u Splitu, smjer Dentalna medicina. Tijekom studiranja radi kao dentalni asistent u jednoj privatnoj klinici. Koautorica je i voditeljica dvaju studentskih projekata.

Zubobus i Zlatne godine – projekti koji mijenjaju zajednicu

Prvi projekt Zubobus nagrađen je Rektorovom nagradom za posebna postignuća. Pokrenula ga je zajedno s kolegicom s ciljem pružanja besplatne dentalne skrbi ljudima koji nemaju jednostavan pristup stomatološkim uslugama.

"S mobilnom dentalnom ordinacijom, koja se nalazi u kombiju, obišli smo pet puta otoke i Zagoru, gdje smo pružali besplatne preventivne preglede i educirali lokalno stanovništvo. Ljudi su nas često dočekivali s pričama da godinama nisu bili kod zubara. Osim pregleda, provodili smo i probir na karcinom oralne šupljine što se pokazalo vrlo korisnim jer smo brojne pacijente mogli uputiti na daljnje specijalističke preglede."

Drugi projekt Zlatne godine provodile su u domovima za starije i nemoćne osobe gdje su kroz edukacije i radionice podizale svijest o važnosti oralne higijene i zdravlja.

Izvrsnost na fakultetu i stalno usavršavanje

Tijekom studija postigla je izvrsne rezultate, a na petoj godini njezin prosjek bio je 4,93. Uz provođenje projekata, aktivno sudjeluje u radu studentskih sekcija te se redovito usavršava na kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu.

"Svi kolegiji na studiju Dentalne medicine pružili su mi iznimno vrijedna znanja, a profesori i asistenti su uvijek bili dostupni i spremni pomoći. Studij bih preporučila budućim studentima jer, osim znanja, razvija i disciplinu te osjećaj odgovornosti."

Kaže da bi se na oralnoj prevenciji moglo još više raditi i dodaje da je prevencija ključ zdravlja. Studenti dentalne medicine redovito posjećuju dječje vrtiće i škole kako bi kroz radionice educirali djecu o pravilnom pranju zubi i korištenju četkice i paste.

Međunarodna iskustva i planovi

Dora trenutno uči njemački jezik kako bi proširila svoje znanje i otvorila dodatne mogućnosti za usavršavanje. U slobodno vrijeme uživa u čitanju, a voli i putovati. Posjetila je Dubai, Englesku, Francusku, Italiju, Dansku, Španjolsku i Poljsku.

U rujnu odlazi na mjesec dana na Erasmus+ praksu u Zürich, gdje će dodatno razvijati svoja znanja i vještine. U budućnosti bi voljela provesti kraći period u inozemstvu radi stjecanja novih znanja i iskustava koja bi zatim mogla prenijeti u domovinu i podijeliti ih s mlađim generacijama i kolegama.

"Znanje i iskustva koja bih stekla želim jednog dana prenijeti na mlađe generacije. Mislim da je važno ulagati u obrazovanje i truditi se stalno napredovati, a dvadesete su idealno razdoblje za učenje i osobni razvoj."

Poruka mladima

Mladima savjetuje da se ne boje izazova i da se ne uspoređuju s drugima. Vrijeme trebaju uložiti u vlastito znanje, tražiti prilike za usavršavanje i vjerovati u svoj put.

Poručuje da rad, upornost i ljubav prema onome što se radi uvijek donesu rezultate.

