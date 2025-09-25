Sestre Farac iz Splita su višestruke viceprvakinje Europe i dobitnice Rektorove nagrade: "Vladajući se moraju više potruditi za zadržavanje mladih u Hrvatskoj"

Sestre Lea i Nina Farac osim što su vrhunske sportašice i viceprvakinje Europe u veslanju, nagrađene su zbog svoje izvrsnosti Rektorovom nagradom. Lea je tri godine starija od Nine, Turizam i ugostiteljstvo studira na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu, smjer Menadžment trgovine i turizma. Trenutno je na petoj, završnoj godini studija, a po završetku će steći zvanje stručne specijalistice menadžmenta trgovine i turizma. Nina studira Arhitekturu i urbanizam na Arhitektonskom fakultetu u Splitu, završila je preddiplomski studij te stekla zvanje sveučilišni prvostupnik inženjer arhitekture i urbanizma.

Leini ciljevi i svakodnevica

Nagrada Lei puno znači jer, kako kaže, potvrđuje trud i zalaganje koje ulaže, ne samo u studij nego i u sport. Motivira je da i dalje razvija svoje vještine i disciplinu, te da svoje znanje i energiju ulaže i u sportske aktivnosti. Osim što je potiče da nastavi davati najbolje od sebe, daje joj i potvrdu da se trud isplati, što dodatno jača njezino samopouzdanje u daljnjem razvoju. Za Ninu je nagrada lijepa potvrda dosadašnjeg truda i još bolji poticaj za dalje.

"S obzirom na ljubav prema sportu u budućnosti se vidim u organizaciji sportskih događaja. U njima mogu spojiti ono što me najviše ispunjava, organizaciju, turizam i osobnu strast prema sportu. Upravo ta kombinacija za mene predstavlja idealan spoj i područje u kojem želim graditi svoju karijeru. Trenutno sezonski radim kao hostesa na brodu. To je posao koji volim jer sam velika zaljubljenica u more i brodove. Već nekoliko godina radim u tom području, stalno se usavršavam i kroz posao učim nove stvari. Najviše mi znači komunikacija s gostima, jer uvijek naučim nešto novo i čujem različita iskustva. Tijekom akademske godine, zbog obaveza i treninga, teško je uskladiti dodatni posao, stoga nadoknađujem to tijekom sezone", kaže Lea.

U slobodno vrijeme Lea, osim svakodnevnog treninga, voli provoditi vrijeme s prijateljima, putovati, voziti bicikl i trčati. Posebno je zanima zdrava prehrana, pa rado proučava nove recepte i priprema zdrave kolače. Uživa u čitanju knjiga i učenju novih sportova poput jedrenja, padela, pickleballa i odbojke. Sve te aktivnosti pomažu joj da se opusti, stekne nova znanja i održava ravnotežu između studija, sporta i osobnog života.

Ninine ambicije i iskustvo

Nina se vidi u struci radeći u arhitektonskom uredu. Uz dovoljno rada vjeruje da je moguće otvoriti i vlastiti ured. Trenutno je sezonski zaposlena kao mornar na brzim brodovima koji rade jednodnevne izlete po otocima. Plan za zimu joj je prebaciti se u neki ured za stjecanje prakse. U slobodno vrijeme voli biti aktivna. Ujutro obavezno odradi trening, poslije popije kavu, nakon čega slijede ostale obaveze koje ima u danu.

"Smatram da se uvijek može uspjeti sve dok čovjek ima volje i trudi se. Treba izaći izvan okvira i sigurnih zona da bi se mogli postići neki veći ciljevi", poručuje Nina, koja ima volju za daljnje obrazovanje, a plan joj je i ubaciti Erasmus u želji da produži godine studiranja i usput upozna novu kulturu.

Sportski rezultati i putovanja

Lea je nedavno položila stručni ispit za voditelja poslova u turističkoj agenciji, što joj je bio trenutni cilj u obrazovanju. Za sada nema planove za daljnje formalno obrazovanje, ali je otvorena za učenje i usavršavanje ako se ukaže potreba ili prilika. U paru sa sestrom Ninom u svojoj je sportskoj karijeri ostvarila puno uspjeha. Osvojile su drugo mjesto u dvojcu na Europskom studentskom prvenstvu u Poljskoj, potom peto mjesto u četvercu mix na Svjetskom sveučilišnom prvenstvu (Univerzijadi), prvo mjesto u osmercu na međunarodnom natjecanju na Bledu, kao i drugo, te treće mjesto u dvojcu na istom natjecanju. Sestre su pet puta zaredom bile viceprvakinje Hrvatske u seniorskom dvojcu, a Lea je osvojila i naslov državne prvakinje u juniorskom dvojcu. Obje su osvojile i naslov državne prvakinje u juniorskom dvojcu.

"Volim putovati i do sada sam proputovala veliki dio Portugala, Španjolske, Kanarske otoke, Poljsku te gradove poput Bleda, Beča, Klagenfurta, Novog Sada, Beograda, Budimpešte, Praga i Sarajeva. Putovanja su mi kao nagrada za sav trud tijekom godine, a i smatram da ona proširuju horizonte i pružaju nezaboravna iskustva", uvjerena je Lea, koja je na Erasmusu bila u Portugalu.

Nini je najdraže putovati s društvom, a kroz godine je imala priliku vidjeti razna mjesta od Portugala i Kanara pa sve do Grčke, Austrije, Njemačke, Poljske, Mađarske i Slovenije.

"Često idem i na skijanja, pa sam tako bila u Francuskoj, Italiji i BiH. Putovanja mi uvijek dođu kao super bijeg od svakodnevice i prilika za dobar provod. Studiranje me izgradilo kao osobu i donijelo prijateljstva za cijeli život", iskreno će Nina.

Vladajućima poručuje da za zadržavanje mladih u Hrvatskoj trebaju ponuditi više, dati širi spektar znanja i veći kapacitet smještaja, fokusirati se na mlade u svim područjima i stvoriti uvjete za ostanak.