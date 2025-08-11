Doznaju se najnovije informacije: "Borba još traje"

Situacija na požarištu u priobalnom dijelu županije znatno je povoljnija nego tijekom noći, potvrdio je glavni vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za HRT. Ključnu ulogu u obuzdavanju vatrene stihije odigrala je pomoć iz zraka.

"Pomažu nam kanaderi, situacija nije više dramatična. Većinom se sada radi o izdimljavanju, ali jak vjetar bi tijekom dana mogao stvarati nove probleme. Stali smo na rubove požara, a avioni interveniraju gdje god zatreba, tako da ne očekujemo veće probleme", izjavio je Kovačević.

Prema njegovim riječima, svi stambeni objekti su obranjeni – od kuća smještenih između dvaju naselja u gusto naseljenom priobalju do onih u starim selima iznad požarišta. "Ako je došlo do kontakta s vatrom, riječ je o manjim oštećenjima. Za sada nemamo informacija o većoj materijalnoj šteti na objektima", dodao je.

Šteta je ipak zabilježena na poljoprivrednim kulturama, osobito na maslinicima i smokvama.

Dok kanaderi lete, pojedina naselja ostaju bez električne energije, a Jadranska magistrala je i dalje zatvorena jer se vatrogasna vozila nalaze na prometnici.

"Vatrogasci će sigurno ostati na požarištu cijeli dan i noć"

Ozljeda među građanima nema, a kod vatrogasaca su zabilježeni tek blaži slučajevi nadraženih očiju i udisanja dima. "Posao još nije gotov. Očekuje nas sanacija i natapanje terena. Vatrogasci će sigurno ostati na požarištu cijeli dan i noć, kao i sutra dobar dio dana", poručio je Kovačević.

Vatrogasci nastavljaju borbu s preostalim žarištima, držeći situaciju pod kontrolom, ali s oprezom zbog promjenjivih vremenskih uvjeta.

