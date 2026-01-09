Zabijelio se još jedan dalmatinski grad. Evo fotografija

Snijeg je jutros zabijelio Vrgorac, a zimski prizori stižu i s drugih lokacija. Kako smo ranije pisali, snježne oborine zahvatile su biokovski kraj, autocestu A1 na potezu od Dugopolja do Ploča te dio Omiša i omiškog zaleđa. HAK javlja da snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji, dok su kolnici u većem dijelu zemlje mokri i skliski, uz mogućnost poledice. Ponegdje ima i magle.

Otvoreno za sav promet

Prema HAK-u, za sve skupine vozila otvoreni su:

autocesta A1 Zagreb–Split–Šestanovac (zimski uvjeti na dionici Šestanovac–Ravča)

autocesta A6 Rijeka–Zagreb

stara cesta kroz Gorski kotar – DC3

Paški most

Krčki most

Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku

Zabrane i ograničenja

Zimski su uvjeti i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici i Gorskom kotaru (te još nekim dijelovima zemlje), uključujući DC1 na dionicama Udbina–Gračac–Knin i Solin–Klis. U tijeku je čišćenje i posipavanje, a mjestimice se vozi sporije i zbog vozila zimske službe.

Izvanredni događaji i radovi na autocestama

A3: predmet na kolniku između čvorova Buzin i Jakuševec u smjeru Lipovca – vozi se uz ograničenje 80 km/h (oprez).

A1: na dionici Šestanovac–Ravča zimski su uvjeti i vrijede zabrane za teška vozila/bez zimske opreme. Također, do 14. siječnja između čvorova Vučevica i Split (radovi na čvoru Split/Dugopolje) vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

A1 odmorište Janjče: do 20. veljače 2026. zbog radova izvan funkcije su punionice za EV i sadržaji benzinske postaje (restoran/prodajni/sanitarni prostor) te parkiralište ispred objekta; ostale parkirne površine su dostupne.

Preporuka vozačima

Brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima, držite veći sigurnosni razmak i ne krećite na put bez propisne zimske opreme, osobito prema višim predjelima i dionicama gdje se oborine mogu lediti na kolniku.

Još više detalja o ovoj temi, pročitajte na poveznicama ispod: