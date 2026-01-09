FOTO I VIDEO Prizori kod Sinja su nestvarni. Pogledajte ovo

Kako je i najavljeno, jutros su zimski uvjeti zahvatili veći dio Dalmacije. Snijeg pada na sinjskom području — u samom Sinju i okolnim mjestima — a prema dojavama s terena oborine su se proširile i na još nekoliko dalmatinskih gradova, osobito u zaleđu. Uz snijeg, dodatne poteškoće stvara i ledena kiša pa su kolnici na brojnim dionicama mokri i izrazito skliski, uz realnu mogućnost poledice.

Problemi su se već rano jutros pojavili i u prometu na brzoj cesti Solin–Klis. Kod tunela Klis–Grlo, u smjeru Splita, dogodila se prometna nesreća zbog koje se promet odvija otežano. Kako doznajemo, riječ je o lančanom sudaru, a vozači bi na tom potezu trebali računati na usporavanja i moguće veće zastoje.

HAK: Zimski uvjeti i na cestama u Dalmaciji, oprez zbog poledice

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je da snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji te da su zimski uvjeti prisutni na više prometnica diljem zemlje. Posebno upozoravaju na mjestimičnu maglu i poledicu, pogotovo na dionicama gdje se oborine na podlozi mogu zalediti.

Idilični prizori iz Otoka

Dok vozači muku muče s uvjetima na cestama, snijeg je donio i prizore za pamćenje. Idilične kadrove iz Otoka sinjskog zabilježio je Roko Pavlinušić.

Zbog zimskih uvjeta na dijelu cesta uvedena je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu. Među dionicama na koje se ograničenja odnose navodi se i DC1 na pravcima Gračac–Knin i Solin–Klis. Na terenu su ekipe zimske službe — u tijeku je čišćenje i posipavanje — no mjestimice se vozi sporije i zbog samih vozila zimske službe.

Savjet vozačima: Prilagodite brzinu, držite razmak i bez opreme ne krećite

Vozačima se preporučuje dodatan oprez: brzinu i način vožnje potrebno je prilagoditi stanju na kolniku, održavati veći sigurnosni razmak te ne kretati na put bez zimske opreme. Snijeg u Sinju i sinjskoj okolici, kao i oborine zabilježene i u drugim dijelovima Dalmacije, potvrđuju da se zimska epizoda proširila i na unutrašnjost — tijekom dana nisu isključeni novi zastoji i problemi u prometu.