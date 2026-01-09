Ovako je najranije jutros bilo prolaziti kroz Tugare

Nakon kratkog predaha i tek jednog dana mirnijeg vremena, nova ciklona već od ranog jutra ponovno kroji vremensku sliku juga zemlje. Kako je i najavljeno, snijeg se mjestimice spušta sve do obale, a zimski ugođaj jutros je zahvatio i područje Tugara.

Pahulje su padale od ranih jutarnjih sati te se mjestimice i zadržao, pa je moguće vidjeti tanak snježni pokrivač na automobilima, uz rubove cesta te na travnatim i drugim zelenim površinama, što je neuobičajen prizor za ovo područje i doba godine.

Evo kako je najranije jutros izgledalo voziti kroz Tugare.

Vozite oprezno

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je kako snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji, a zimski uvjeti prisutni su na nizu prometnica diljem zemlje. Vozače upozoravaju i na mjestimičnu maglu te poledicu, osobito na dionicama gdje se oborine lede na podlozi.

Zbog zimskih uvjeta na pojedinim cestama uvedena je i zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme. Među dionicama na koje se odnose ograničenja je i DC1 na pravcima Gračac–Knin i Solin–Klis. Na brzoj cesti je posebice opasno, pa pripazite tijekom vožnje. Na terenu su ekipe zimske službe, u tijeku je čišćenje i posipavanje, no na pojedinim dionicama vozi se usporeno i zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.