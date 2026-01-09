VIDEO "Zaleđeno" vozilo u Gatima u omiškom zaleđu. Jako je hladno, a počela je kiša…

Dok se snijeg i dalje zadržao u omiškom zaleđu i na višim predjelima iznad grada, na području Omiša je, kako doznajemo, počela padati kiša. Iako je i dalje vrlo hladno, došlo je do promjene u oborini pa se snijeg u nižim dijelovima pretvorio u kišu koja u ovim trenucima pada na širem području Omiša.

S terena stižu i zanimljivi prizori – u Gatima je snimljeno vozilo potpuno okovano snijegom, što najbolje pokazuje koliko je u zaleđu snježni val bio izražen i koliko se snijeg ondje dulje zadržava.

Unatoč promjeni vremena, u većem dijelu Dalmacije i dalje vrijede zimski uvjeti na prometnicama: kolnici mogu biti mokri i skliski, a zbog niskih temperatura mjestimice je moguća i poledica. Građanima i vozačima preporučuje se pojačan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti te izbjegavanje nepotrebnih putovanja prema višim i zaleđnim područjima ako nisu nužna.

Vozačima se i dalje preporučuje oprez, osobito na cestama prema zaleđu i na dionicama gdje se može zadržati poledica zbog hladnoće.

