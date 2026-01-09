Ledena kiša ponovno stvara probleme na splitskim cestama

Na cesti između Gornjeg i Donjeg Sitnog došlo je danas do zanimljive pojave - ledene kiše.

Ekstremni primjer dogodio se zadnjih dana na sinjskom području, u dijelovima Dalmatinske zagore, kada je sloj leda bio ponegdje debeo i do nekoliko desetaka centimetra, lomeći stakla. Srećom ovoga puta, zbog postupnog dizanja temperature zraka, ova pojava neće potrajati, pa onda daljih problema neće biti.

Što podrazumijevamo pod ledenom kišom?

Ledena kiša je oborina koja pri dodiru s pothlađenom podlogom trenutačno prelazi u led. Kapljice se smrzavaju na cestama, pločnicima, granama drveća, dalekovodima i vozilima, stvarajući sklizak i opasan sloj leda.

Do ove pojave dolazi kada je temperatura tla ili prizemnog sloja zraka niža od 0 °C, zbog čega promet i kretanje postaju izrazito rizični. U ekstremnim situacijama, cijeli krajolik može biti prekriven debelim slojem leda.

Kako nastaje ledena kiša?

Tijekom zimskih mjeseci često se događa da se hladan i gust zrak zadržava uz tlo, dok istodobno na višim slojevima atmosfere pristiže topliji zrak povezan s dolaskom tople fronte s Atlantika ili Sredozemlja. U takvim okolnostima nastaje temperaturna inverzija – iznad tla se nalazi sloj s pozitivnim temperaturama, dok je pri samoj površini i dalje ispod ništice.

Oborina koja u višim dijelovima oblaka započinje kao snijeg, prolaskom kroz taj topli sloj se otapa i na tlo pada u obliku pothlađene kiše. Kada takve kapljice dotaknu hladnu površinu, trenutno se zalede. Ako je prizemni sloj hladnog zraka deblji, kiša se može zamrzavati već u zraku i padati kao sitna ledena zrnca. U oba slučaja posljedica je pojava poledice – često potpuno prozirnog, ali iznimno opasnog sloja leda na prometnicama i stazama.