Zima steže Split: Posipaju se ceste, izdano važno upozorenje za vodu i promet

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje su zahvatile šire splitsko područje, Grad Split izvijestio je kako su operativni timovi i nadležne službe na terenu te da se provode intenzivne mjere sukladno važećem Planu postupanja u slučaju vremenskih nepogoda, kao i dogovorima postignutim na sastanku nadležnih službi.

Kako navode iz Grada, ceste se i dalje preventivno posipaju, kao i prethodnih dana. Tijekom noći i jutarnjih sati obavljeno je posipanje prometnica na području Srinjina, Žrnovnice, Dubrave, Sirotkovića te Gornjeg i Donjeg Sitna, s ciljem osiguravanja što veće prohodnosti, sigurnosti prometa i neometanog funkcioniranja svakodnevnog života u svim dijelovima grada.

Iz Gradske uprave zahvalili su djelatnicima dežurnih službi i operativnih timova na, kako ističu, predanom i odgovornom radu, a građane su pozvali na pojačan oprez, osobito u prometu i pri kretanju na otvorenom.

Ujedno su podsjetili kako je i dalje na snazi preporuka provođenja mjera predostrožnosti vezanih uz prokuhavanje vode za piće, i to za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu te stariju populaciju.

Za navedene skupine stanovništva organizirana je alternativna opskrba pitkom vodom putem autocisterni i vodospremnika, a točan raspored i lokacije cisterni dostupni su na službenim mrežnim stranicama Vodovoda i kanalizacije Split.

Grad Split poručuje da će nastaviti pratiti situaciju i pravodobno obavještavati javnost o svim važnim informacijama. U slučaju pogoršanja vremenskih uvjeta građani se mogu javiti na kontakt@split.hr ili na besplatan broj 0800-20-40.