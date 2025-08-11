Close Menu

Tucaković o velikom požaru nadomak Omiša: "Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani"

Zbog sigurnosti, iz ugroženih objekata izmješteno je pet do šest građana

Stanje na požarištu kod mjesta Jesenice (Dugi Rat), za koje je Županijski vatrogasno-operativni centar Split zaprimio dojavu 11. kolovoza u 2:26 sati, znatno je povoljnije nego tijekom noći.

U gašenju sudjeluje 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila te šest zrakoplova – četiri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani", izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Posebno je pohvalio rad lokalnih dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca koji su, unatoč iznimno teškim uvjetima jake bure, odmah pristupili obrani obiteljskih kuća. "Zahvaljujući njihovoj požrtvovnosti sačuvani su objekti i nema stradalih", naglasio je Tucaković.

Slavko Tucaković

Zbog sigurnosti, iz ugroženih objekata izmješteno je pet do šest građana. Vatrogasci, ističe zapovjednik, i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta.

Sve informacije o požaru nadomak Omiša pratite na Dalmaciji Danas:

DALMACIJA DANAS NA LICU MJESTA Čak 147 vatrogasaca i 6 zrakoplova u borbi s požarom, još uvijek nema struje

Doznaju se najnovije informacije: "Požar pod kontrolom, ali borba još traje"

VELIKI POŽAR NADOMAK SPLITA Vatrogasci obranili kuće i trgovinu, pogledajte video!

Ako krećete iz Splita prema Omišu (ili obrnuto), računajte na izmjenu autobusne linije zbog požara

Bivši ministar zatekao se na požarištu nadomak Omiša: "Nikad do sada nisam bio..."

FOTO I VIDEO Vatrogasni zapovjednik o velikom požaru nadomak Omiša: "Situacija nije dobra, požar nemamo pod kontrolom"

Zapovjednik Kovačević o situaciji na požarištu: "Od početka intervencije bili smo angažirani na obrani objekata. Trenutno stanje..."

FOTO I VIDEO Buktinja prijeti, očekuje se dolazak četvrtog kanadera; nekoliko osoba evakuirano

Doznaju se najnovije informacije: "Požar pod kontrolom, ali borba još traje"

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0