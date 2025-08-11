Tucaković o velikom požaru nadomak Omiša: "Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani"

Stanje na požarištu kod mjesta Jesenice (Dugi Rat), za koje je Županijski vatrogasno-operativni centar Split zaprimio dojavu 11. kolovoza u 2:26 sati, znatno je povoljnije nego tijekom noći.
U gašenju sudjeluje 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila te šest zrakoplova – četiri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802.
"Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani", izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Posebno je pohvalio rad lokalnih dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca koji su, unatoč iznimno teškim uvjetima jake bure, odmah pristupili obrani obiteljskih kuća. "Zahvaljujući njihovoj požrtvovnosti sačuvani su objekti i nema stradalih", naglasio je Tucaković.
Zbog sigurnosti, iz ugroženih objekata izmješteno je pet do šest građana. Vatrogasci, ističe zapovjednik, i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta.
