Tko je bio Charlie Kirk, Trumpov saveznik koji je jučer ubijen? Predsjednik mu je zahvalio nakon pobjede na izborima

Charlie Kirk, 31-godišnji konzervativni aktivist i čelni čovjek organizacije Turning Point USA, smrtno je stradao nakon što je u srijedu ranjen tijekom govora na Sveučilištu Utah Valley. Prema prvim informacijama, pogođen je u vrat te je preminuo nekoliko sati kasnije.

Kirk je bio osnivač Turning Point USA, utjecajne neprofitne organizacije koja djeluje na brojnim američkim sveučilištima i srednjim školama, s ciljem širenja konzervativnih vrijednosti među mladima. BBC ga je svrstao među najistaknutije konzervativne influencere u SAD-u, naglašavajući da je njegova uloga daleko veća od uobičajenog javnog govornika. Kroz svoju organizaciju okupljao je i financijski podržavao mlade aktiviste, a na društvenim mrežama stekao je višemilijunsku publiku – više od pet milijuna pratitelja na X-u i preko sedam milijuna na TikToku.

Zahvaljujući sposobnosti da motivira mlade birače, postao je jedno od ključnih lica MAGA pokreta Donalda Trumpa. I sam Trump više puta je isticao kako su Kirk i njegova organizacija značajno pridonijeli pobjedi republikanaca na predsjedničkim izborima 2024. godine. Trump ga je tada opisao kao čovjeka koji je “okrenuo mlade generacije” u korist republikanske opcije.

Turning Point USA ulagao je velike resurse u odlučujuće savezne države, a Kirk je, zbog svoje energije i retoričke snage, bio čest govornik na republikanskim skupovima i konvencijama. Godinu ranije, Trump je osobno održao govor na konferenciji Turning Pointa u Arizoni, dodatno potvrđujući njihovu blisku suradnju. Kirk je sudjelovao i na svečanostima u Bijeloj kući, među kojima i na prisezi sutkinje Jeanine Pirro.

Osim političkog angažmana, često je naglašavao važnost vjere i obitelji. Bio je evanđeoski kršćanin, u braku s bivšom Miss Arizone, s kojom je imao dvoje djece. Prema pisanju NBC Newsa, nekoliko dana prije njegove smrti sudjelovao je i kao govornik na republikanskoj predsjedničkoj konvenciji, održanoj nedugo nakon pokušaja atentata na Donalda Trumpa.