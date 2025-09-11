Dvije osobe osumnjičene za ubojstvo Charlieja Kirka puštene na slobodu: "Nemaju veze s incidentom"

Dvije osobe koje su uhićene, a kasnije puštene u vezi sa smrću Charlieja Kirka u pucnjavi "trenutno nemaju veze" s tim smrtonosnim incidentom, prema vlastima Utaha, javlja BBC.

"Ova pucnjava je još uvijek aktivna istraga", rekao je Odjel za javnu sigurnost Utaha - koji pokriva provedbu zakona u državi - u ažuriranju.

Incident je bio "ciljani napad", kaže odjel, a vjeruje se da je osumnjičenik ispalio smrtonosni hitac s krova zgrade na dvorište gdje se Kirk obraćao velikoj gomili.

Oko 3000 ljudi bilo je na događaju koji se održao u sveučilišnom četverokutniku, vanjskom dvorištu u obliku kuglane.

Sveučilište je osiguralo šest zaštitara za govor, uz Kirkovo privatno osiguranje.

Potraga za napadačem još uvijek je u tijeku.