Charlie Kirk objavio video nekoliko trenutaka prije nego je smrtonosno upucan

Kirk je pogođen u vrat i prevezen u bolnicu — kasnije je potvrđeno da je preminuo

Prije nego je izvršen smrtonosni atentat na njega, Charlie Kirk je objavio video na društvenim mrežama uoči govora na kampusu Utah Valley University.

Nekoliko trenutaka kasnije, tijekom sesije pitanja i odgovora o masovnim pucnjavama, uslijedio je pucanj iz zgrade udaljene oko 180–200 metara. Kirk je pogođen u vrat i prevezen u bolnicu — kasnije je potvrđeno da je preminuo.

Nakon pucnja, publika je u panici napustila prostor; mnogi su svjedočili krvavom trenutku i bježanju iz događaja. Snimke koje prikazuju kaos odmah nakon pucnja viralno su se raširile.

Političari s obje strane političkog spektra osudili su ovaj čin. Donald Trump objavljuje da je Kirk mrtav i poziva javnost na molitvu za njega.

Trump objavio: Charlie Kirk je mrtav

Američki konzervativni komentator i osnivač organizacije Turning Point USA Charlie Kirk (31) preminuo je nakon što je ranjen u pucnjavi na sveučilišnom događaju u Utahu. Vijest o njegovoj smrti objavio je sam američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social.

Veliki, pa čak i legendarni, Charlie Kirk je mrtav – napisao je Trump, ističući da je riječ o njegovom bliskom suradniku i lojalnom saveznika u pokretu Make America Great Again (MAGA).

Do pucnjave je došlo u srijedu popodne tijekom Kirkova predavanja na kampusu Utah Valley University. Prema službenim podacima, napadač je pucao s udaljenosti od oko 200 metara, a Kirk je pogođen u vrat dok je odgovarao na pitanje studenta o masovnim pucnjavama u Americi. Snimke svjedoka prikazuju trenutak kaosa – publika je u panici bježala, dok je Kirk kolabirao u bijelom šatoru s oznakama njegove govorne turneje The American Comeback Tour, javlja BBC.

Upucan Trumpov saveznik

Prema pisanju BBC-ja, na događaju su bili prisutni i njegova supruga Erika te njihovo dvoje djece. Senator iz Oklahome Markwayne Mullin pozvao je javnost na molitvu za njegovu obitelj.

Policija je u prvim izvještajima navela da je jedna osoba privedena, no američki mediji, uključujući CBS, javljaju da je ta osoba kasnije puštena. Motiv napada zasad nije poznat, a kampus je zatvoren do daljnjega.

Charlie Kirk bio je jedan od najutjecajnijih konzervativnih aktivista svoje generacije. Njegova organizacija Turning Point USA imala je snažnu mrežu na američkim sveučilištima i značajnu ulogu u mobilizaciji mladih birača za Trumpov pokret.

Njegova smrt izazvala je šok diljem političkog spektra u SAD-u. Bivša predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi poručila je da "političko nasilje nema mjesta u američkom društvu", dok je bivša kongresnica Gabby Giffords, koja je i sama preživjela pucnjavu, naglasila da se "političke razlike ne smiju rješavati oružjem".

Amerika je tako u još jednom krvavom događaju ostala bez jedne od najkontroverznijih i najutjecajnijih konzervativnih figura posljednjeg desetljeća.

