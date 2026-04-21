Pobuna u Trilju i Dicmu: "Ne želimo čuti za vjetropark Čemernicu iznad naših glava! Pozivamo Županiju da ga izbaci iz plana"

U nedjelju smo posjetili selo Vojnić u Dalmatinskoj zagori, gdje se okupilo nekoliko stotina mještana, a pridružili su im se i mještani iz Biska, Krušvara, Dicma i Trilja. Razlog okupljanja bio je jasan – protivljenje projektu vjetroelektrane Čemernica, planirane na brdu iznad njihovih kuća.

Na terenu smo zatekli velik odaziv i još veće nezadovoljstvo. Mještani, koje smo zatekli na licu mjesta, ističu da se osjećaju isključenima iz procesa donošenja odluka koje izravno utječu na njihov životni prostor.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Za projekt smo saznali tek nedavno”

Kako navode, za projekt vjetroelektrane Čemernica prije nekoliko mjeseci prvi put saznaje nekolicina zainteresiranih mještana sela Vojnić.

Daljnjim samostalnim istraživanjem dolaze do brojnih informacija koje su ih dodatno zabrinule. Kako kažu, što su više učili o projektu, to su više uviđali potencijalne posljedice koje bi on mogao imati na prostor u kojem žive.

Riječ je o području koje opisuju kao prirodno očuvano, s dugom tradicijom korištenja kroz generacije, a koje uključuje i prirodne, životinjske i biljne raznolikosti. Ističu i da, prema njihovim saznanjima, nije bilo izravnog kontakta s lokalnim stanovništvom prije početka aktivnosti vezanih uz projekt.

Početak radova izazvao sumnju

Prema iskazima mještana, sredinom kolovoza prošle godine primijećeni su prvi radovi na brdu. Kako tvrde, 16. kolovoza 2025. godine nekoliko mještana uočilo je bager koji izvodi radove na terenu. Dolaskom na lokaciju, nisu uočili građevinsku tablu ni jasne informacije o prirodi radova. U danima koji su slijedili, mještani su pokušavali doći do informacija o tome što se točno događa na terenu.

Dalje navode, 20. kolovoza spontano su se okupili i izašli na teren kako bi zaustavili daljnje radove dok ne dobiju jasne informacije.

Istoga dana održan je i sastanak predstavnika lokalne vlasti – gradonačelnika Trilja Ivana Bugarina, načelnika Dicma Petra Maretića i župana Blaženka Bobana, na kojem su sudjelovala i dvojica mještana. Prema informacijama s terena, lokalni čelnici izrazili su razumijevanje za zabrinutost mještana, posebno u kontekstu blizine planiranog zahvata naseljima.

Mještani spominju da je investitor priznao da je izbacio dvije vjetrenjače iz projekta radi pronalaska boravišta orla zmijavca.

"Dakle, rade se promjene radi orla. Neka, to je lijepo. Međutim, radi stoljetnih boravišta ljudi na ovom području koji imaju pravo na miran život, na miran san, koji imaju pravo na pogled u prirodu, ne planiraju izbaciti niti jednu. Svaka čast orlu ističu, ali izgleda da je orao postao bitniji od čovjeka i da ima veći utjecaj od čovjeka", ogorčeni su naši sugovornici.

Maretić: “Ljudi su spremni zaustaviti ovaj projekt”

Načelnik Općine Dicmo Petar Maretić bez zadrške je podržao mještane i njihovo okupljanje.

„Još 2007. godine prostornim planom na ovom brdu iza vaših leđa ubačen je vjetropark Čemernica koji je većim dijelom na dicmaljskom prostoru. Normalno, mi smo kroz godine kao oporbeni vijećnici upozoravali na blizinu naselja i sa dicmaljske i sa triljske strane.“

Naglasio je i značaj velikog odaziva:

„Ono što je bitno naglasiti da su danas organizatori okupili velik broj ljudi, ljudi koji su spremni zaustaviti ovaj projekt, a potporu imaju od mene kao načelnika Općine Dicmo i gradonačelnika Grada Trilja Ivana Bugarina.“

Govorio je i o poduzetim koracima:

„Mi smo obavili nekoliko razgovora i sa Županijom i sa izrađivačima prostornog plana i na vrijeme smo ubacili izmjene 2023. da se ovo polje ugasi. Vidili smo što to za nas kao mještane i za Dicmo predstavlja", napominje.

Dodao je i očekivanja od Splitsko-dalmatinske županije:

„Tako da se nadamo da će Županija sa svojim prvim izmjenama i dopunama novog prostornog plana obrisati to navedeno polje i da će mještani Dicma, Trilja i Sinja moći mirno spavati, da se neće dogoditi problem koji bi sutra trajno utjecao na sve stanovnike koji se nalaze u blizini budućeg vjetroparka.“

Iskustva s postojećim vjetroparkom

Na pitanje ima li Dicmo iskustva s vjetroelektranama, Maretić je odgovorio:

„Mi trenutno imamo vjetropark Visoka, ali je on neusporediv s obzirom na to da je on na planini koja je daleko od obiteljskih naselja i kuća. Imamo pritužbe na dio bližih kuća kod Radošića i Sičana, ali ovo buduće polje bi stvarno bilo preblizu i jednostavno svak tko ima imalo razuma vidi da će to stvoriti u budućnosti probleme našim stanovnicima cetinskog kraja.“

Zahtjevi prema Županiji

Mještani ističu da očekuju da Splitsko-dalmatinska županija u nadolazećim izmjenama prostornog plana razmotri prijedloge Općine Dicmo i Grada Trilja.

Podsjećaju da su lokalne jedinice već ranije službeno zatražile izmjene kojima bi se područje Čemernice uklonilo iz plana kao lokacija predviđena za vjetroelektranu.

“Ne tražimo ništa osim da nas se čuje”

Zaključno, mještani poručuju da ne traže ništa izvanredno – već pravo da budu informirani i uključeni u odluke koje se tiču prostora u kojem žive.

Okupljanje u Vojniću, kako kažu, tek je početak njihove borbe.

Poruka koju su poslali je jasna: žele sudjelovati u odlukama koje oblikuju njihovu budućnost – i neće od toga odustati.