Radotić nakon pobjede Osijeka: Taktički smo nadmudrili Hajduka

Hajduk je danas od 18:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat otišao na stranu Osijeka koji je slavio rezultatom 0:1 odnosno pogotkom Bubanje iz 56. minute.

Utakmicu je prokomentirao trener Osijeka Tomislav Radotić: „Čestitke obje ekipe na dobroj utakmici. Taktički je bila jako dobro pripremljena, sretni smo što smo uspjeli ostvariti pobjedu koja nam puno znači protiv ovakvog protivnika.“

Kao da ste rudarski izborili pobjedu?

Da, nekad bi trebalo imati i dozu sreće, utakmica je bila tvrda i taktički dobro pripremljena.

Uspjeli ste zabiti gol iz prekida. Je li to uigrano?

Da, prošlo smo kolo dobili gol iz prekida, sada samo ga zabili, imamo dobre skakače.

Imate veliki broj izostanaka?

Da, raspored nam je gust, ali pokušavamo se nekako pokrpati kako god možemo.

Smatrate li da je nedostatak intenziteta u HNL-u problem?

Znali smo kako Hajduk organizira igru, mogu reći da je to bilo taktički nadmudrivanje.