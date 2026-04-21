"Baturina šokirao Inter na Meazzi" – Como na korak do finala Kupa Italije

Talijanski mediji večeras ističukao junaka Coma u velikom iznenađenju protiv Intera na Giuseppe Meazzi. U uzvratu polufinala Kupa Italije, hrvatski reprezentativac zabio je za vodstvo svoje momčadi i gurnuo Como na korak do povijesnog finala.

Prema pisanju više talijanskih sportskih portala, ključan trenutak susreta dogodio se u 32. minuti kada je Como odigrao brzu i preciznu akciju koja je potpuno razbila obranu Intera. Lopta je stigla do Baturine, koji je preciznim udarcem uz pomoć vratnice svladao vratara domaćih za 0:1.

Talijanski novinari naglašavaju da je riječ o “akciji iz udžbenika”, ali i da je završnica mladog Hrvata bila na razini velikih igrača.

Bez pritiska, ali s jasnim planom

Mediji u Italiji ističu da je Como, pod vodstvom Cesca Fàbregasa, u Milano stigao bez velikog pritiska nakon prvog susreta bez pogodaka, ali s jasnom idejom igre. Upravo takav pristup donio im je prednost protiv favoriziranog Intera.

Naglašava se i da je momčad pokazala zrelost i disciplinu, dok je Baturina bio “igrač odluke” u trenucima kada je bilo najpotrebnije.

Talijani: “Baturina u velikoj formi”

U komentarima nakon utakmice, talijanski mediji posebno hvale Baturininu formu, ističući da je riječ o igraču koji iz utakmice u utakmicu pokazuje sve veću sigurnost i kreativnost.

Njegov pogodak protiv Intera opisuju kao dokaz da Como može biti iznimno opasan kada mu se ostavi prostor, ali i kao potvrdu da hrvatski veznjak igra sezonu karijere.

Como je ovim rezultatom napravio veliki korak prema finalu Kupa Italije, a u središtu pažnje našao se Martin Baturina – igrač koji je, kako pišu Talijani, “ušutkao Meazzu i najavio svoju veliku nogometnu priču”.