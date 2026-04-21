Na Jadran odlazi Eurojackpot vrijedan više od 156 tisuća eura

Eurojackpot ponovno je razveselio jednog igrača u Hrvatskoj. U mjestu Bale u Istri osvojen je dobitak “petica” u iznosu od 156.297,50 eura.

Dobitak izvučen u 32. kolu

U 32. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 31, 32, 36, 39, 47 te dodatni brojevi 7 i 8, koji su sretnom igraču iz Bala donijeli vrijedan dobitak.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera Amfora, na adresi Trg La Mussa 2 u Balama.

Mala uplata, velika nagrada

Sretni dobitnik uplatio je svega 6 eura, odigravši tri kombinacije, što je bilo dovoljno za osvajanje iznosa većeg od 156 tisuća eura.

Novi jackpot već čeka

Iz Hrvatske lutrije podsjećaju da je sljedeće izvlačenje Eurojackpota u petak, 24. travnja 2026. godine, a glavni dobitak procjenjuje se na 36 milijuna eura.

Ostaje za vidjeti hoće li sreća ponovno pokucati na vrata nekog igrača iz Hrvatske.