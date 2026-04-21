Na Jadran odlazi Eurojackpot vrijedan više od 156 tisuća eura

Dobitni listić uplaćen za samo šest eura donio značajan iznos, sljedeći jackpot raste na 36 milijuna eura

Eurojackpot ponovno je razveselio jednog igrača u Hrvatskoj. U mjestu Bale u Istri osvojen je dobitak “petica” u iznosu od 156.297,50 eura.

Dobitak izvučen u 32. kolu

U 32. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 31, 32, 36, 39, 47 te dodatni brojevi 7 i 8, koji su sretnom igraču iz Bala donijeli vrijedan dobitak.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera Amfora, na adresi Trg La Mussa 2 u Balama.

Mala uplata, velika nagrada

Sretni dobitnik uplatio je svega 6 eura, odigravši tri kombinacije, što je bilo dovoljno za osvajanje iznosa većeg od 156 tisuća eura.

Novi jackpot već čeka

Iz Hrvatske lutrije podsjećaju da je sljedeće izvlačenje Eurojackpota u petak, 24. travnja 2026. godine, a glavni dobitak procjenjuje se na 36 milijuna eura.

Ostaje za vidjeti hoće li sreća ponovno pokucati na vrata nekog igrača iz Hrvatske.

