Sramotan prizor na Mosoru

Planinarski dom Umberto Girometta ponovno je uputio apel svim posjetiteljima Mosora da odgovornim ponašanjem pomognu očuvati prirodu, nakon što su se na terenu ponovno pojavili prizori otpada ostavljenog uz putove.

U objavi ističu kako je nevjerojatno da na ovakve stvari uopće treba upozoravati, no kako se slične situacije, nažalost, i dalje nerijetko događaju. Posebno upozoravaju na ostavljanje vrećica s izmetom kućnih ljubimaca, ali i pelena, nasred staza i u prirodnom okolišu.

"Ako je izmet u kesi, a kesa ostane na putu – što smo napravili?"

Iz Planinarskog doma Umberto Girometta pritom postavljaju jednostavno, ali važno pitanje: ako je izmet spremljen u kesu, a ta ista kesa ostavljena na sred puta, znači li to da je učinjeno išta korisno?

Poruka je jednako jasna i kada je riječ o pelenama i drugom otpadu – priroda nije mjesto za smeće, bez obzira o kakvoj se vrsti otpada radi.