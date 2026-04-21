Spektakularna akcija uhićenja trostrukog ubojice iz Podgorice. Policija objavila fotografije

Crnogorska policija uhitila je u ponedjeljak navečer Vehada Murića (25), osumnjičenog za trostruko ubojstvo koje se dogodilo u Podgorici. Kako je priopćila Uprava policije, osumnjičeni je lociran i priveden u Rožajama nakon opsežne potrage.

Murić se sumnjiči da je u podgoričkom naselju Stari aerodrom hladnim oružjem usmrtio trojicu muškaraca – braću Denisa Hota (28) i Nezrinu Hota (27), te Kenana Miraljemovića (56).

Prema navodima policije, riječ je o teškom kaznenom djelu, a osumnjičeni je bio u bijegu od trenutka počinjenja zločina, javljaju Vijesti.me.

Uhićen nakon opsežne akcije

“Policijski službenici Regionalnog centra sigurnosti ‘Sjever’, uz kontinuiranu suradnju s kolegama iz centra ‘Centar’, nakon provedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, locirali su V. M. (25) iz Rožaja u užem gradskom području i lišili ga slobode”, priopćili su iz policije.

O uhićenju je obaviješten državni odvjetnik u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici.

Slijedi kazneni postupak

Iz policije su naveli da će osumnjičeni uz kaznenu prijavu biti predan nadležnom tužiteljstvu na daljnje postupanje.

Dodaju da je u dosadašnjoj fazi istrage prikupljen dovoljan broj dokaza koji, kako ističu, nedvosmisleno upućuju na to da je Murić izravni počinitelj ovog kaznenog djela.

Nadležne institucije najavljuju nastavak opsežne istrage, uz poruku da će javnost biti pravovremeno informirana o svim daljnjim okolnostima i razvoju slučaja.