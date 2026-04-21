Velike gužve od najranijeg jutra: "Tko ne mora, neka ne izlazi iz kuće"

Jutros je na splitskom području zabilježen prometni kolaps kakav se, prema riječima čitatelja, ne pamti. Gužve su počele već oko 6:30, a situacija se ubrzo dodatno pogoršala.

Jedna čitateljica javlja kako joj za dionicu za koju inače treba svega sedam minuta jutros treba i do pola sata.

Glavni uzrok problema su radovi na cesti koji su izazvali dodatno usporavanje prometa. Kako tvrde ogorčeni vozači, riječ je o relativno malom zahvatu koji je doveo do velikih posljedica.

"Raskopali su metar puta metar rupu. Stavili semafor i evo šta se dogodilo", poručuju.

Zbog svega, neki građani apeliraju na oprez i strpljenje, ali i savjetuju drugima da izbjegnu promet ako mogu. "Ko ne mora, nek ne izlazi iz kuće", poručuju oni koji su jutros zapeli u dugim kolonama.