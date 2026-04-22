Bomba s Poljuda. Hajduk dogovorio prvo pojačanje, potposuje mladi albanski reprezentativac Etnik Bruti?

Hajduk je, po svemu sudeći, dogovorio prvo pojačanje za sljedeću sezonu. Na Poljud bi trebao stići Etnik Bruti, mladi albanski reprezentativac koji igra na poziciji veznog igrača.

Bruti je danas viđen u B loži Poljuda u društvu svog menadžera Erosa Grezde, gdje je pratio susret u kojem je Hajduk na domaćem terenu poražen od Osijeka rezultatom 0:1.

Za ovog veznjaka bila je zainteresirana i Rijeka, no čini se da su Splićani u ovom slučaju bili brži i konkretniji.

Dolazi kao slobodan igrač

Bruti u Hajduk dolazi iz kosovske Malisheve kao slobodan igrač. Njegova momčad trenutno zauzima četvrto mjesto na ljestvici, a iza njega je vrlo dobra sezona.

U aktualnoj sezoni upisao je 26 nastupa, pritom postigavši osam pogodaka i dodavši tri asistencije.

Ranije upozorenje iz Albanije

Zanimljivo, tijekom Hajdukova gostovanja u Tirani u pretkolu Konferencijske lige, kada su Bijeli ispali od Dinamo Cityja, u razgovoru za Dalmaciju Danas nekadašnji hajdukovac Eduardo Abazi istaknuo je:

“Iz Splita bi trebali više skautirati u Albaniji, ovdje ima puno talentiranih igrača za Hajduk.”

Dolazak Brutija mogao bi biti upravo potvrda takvog smjera razmišljanja na Poljudu.