"Čarolija starih dana" u Neoriću: Djeca kroz igru i priče oživjela tradiciju Zagore

U ponedjeljak, 20. travnja, u Dječjem vrtiću Petar Pan u Neoriću održano je posebno događanje koje je spojilo dječju kreativnost, tradiciju i zajedništvo. Otvorenje izložbe dječjih radova pretvorilo se u pravu malu bajku, ispunjenu smijehom, radošću i toplinom.

Projekt koji je spojio prošlost i sadašnjost

Riječ je o projektu „Čarolija starih dana“, nastalom iz iskrenog dječjeg interesa za običaje, tradiciju i način života nekadašnjih generacija. Dodatni poticaj projektu dala su iskustva dječaka koji sudjeluju u Neorićkim mačkarama, važnom dijelu nematerijalne kulturne baštine Hrvatske.

“Njihova osobna iskustva, doživljaji i priče otvorili su prostor za dublje istraživanje prošlosti te poslužili kao snažan motivacijski poticaj za cjelokupnu odgojno-obrazovnu skupinu. Time se dodatno osvještava činjenica da naša Zagora i danas živi svoju tradiciju – njeguje običaje, prenosi ih s generacije na generaciju i čuva svoj kulturni identitet u svakodnevnom životu”, istaknule su odgajateljice.

Učenje kroz iskustvo i zajedništvo

Cilj projekta bio je omogućiti djeci cjelovito razumijevanje života u prošlim vremenima – kako su ljudi živjeli, radili i komunicirali, ali i koje su vrijednosti njegovali.

“Poseban naglasak stavljen je na vrijednosti zajedništva, međugeneracijske solidarnosti te prijenosa znanja i vještina s jedne generacije na drugu”, naglasile su odgajateljice.

Projekt je realiziran u suradnji s lokalnom zajednicom, što je dodatno obogatilo cijeli proces. Bake i djedovi dijelili su svoja iskustva i uspomene iz djetinjstva, roditelji su se uključili svojim angažmanom, dok su mještani donosili stare predmete i alate koji su djeci približili nekadašnji način života.

Oživljeni duh starog Neorića

Kroz ovaj projekt djeca i odgajateljice uspjeli su, barem nakratko, oživjeti duh nekadašnjeg Neorića. Izložba je pokazala koliko je važno njegovati tradiciju od najranije dobi, ali i koliko zajednica može pridonijeti odgoju i obrazovanju najmlađih.

Upravo ovakve priče potvrđuju da Zagora i danas živi svoju tradiciju – kroz djecu koja je upoznaju, razumiju i s ponosom prenose dalje.