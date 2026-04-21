Roditelji iz Srinjina: "Bojimo se, sve smo prijavili inspekciji. Noću se isključuje GPS, maloljetnike ostavlja same". Promet sve demantira, poziva roditelje na dijalog

Redakciji Dalmacije Danas obratila se skupina roditelja iz Srinjina, Tugara i Naklica koji upozoravaju na, kako navode, ozbiljne probleme na autobusnoj liniji 29 (Split – Naklice – Tugare), kojom svakodnevno putuju njihova djeca. U pismu koje su poslali medijima i nadležnim institucijama ističu kako se javljaju anonimno zbog straha od reakcija u maloj sredini.

“Obraćamo vam se s anonimne e-mail adrese jer se bojimo reakcije u našoj maloj sredini. Mjesni odbor Srinjine šuti, a mi smo očajni”, navode roditelji.

Dodaju da su o svemu već obavijestili Prometnu inspekciju, Pravobraniteljicu za djecu i Grad Split.

Upozoravaju na sigurnost i organizaciju prijevoza

Roditelji u dopisu iznose niz problema s kojima se, kako tvrde, svakodnevno susreću njihova djeca.

“Samo neki od svakodnevnih horora su pijani vozači, gašenje GPS-a, preskakanje stanica noću i ostavljanje djece bez prijevoza”, stoji u dopisu. Posebno ističu situacije vezane uz večernje polaske.

“Zadnji autobus iz Splita u 22:30 često projuri bez zaustavljanja, ostavljajući maloljetnike same na cesti da se snalaze kako znaju”, tvrde roditelji.

Problemi utječu i na školu i aktivnosti

Osim sigurnosnog aspekta, roditelji upozoravaju i na posljedice koje, prema njihovim riječima, ovakva organizacija prijevoza ima na svakodnevni život djece.

“Djeca dobivaju neopravdane sate jer ne mogu stići na pretsat, a mnogi su morali odustati od sportskih aktivnosti u Splitu jer se nemaju kako vratiti kući”, navode.

Očitovanje Prometa

Iz tvrtke Promet d.o.o. ističu kako su zaprimljene navode analizirali kroz dostupne sustave te da u posljednjim danima nisu utvrđena odstupanja od voznog reda. Navode da ne postoje indikacije o sustavnom isključivanju GPS sustava, ali su naložili dodatne interne provjere kako bi se uklonile eventualne sumnje i unaprijedila pouzdanost.

Što se tiče parkiranja vozila izvan garaže, iz Prometa pojašnjavaju da je riječ o standardnoj operativnoj praksi na određenim linijama.

Također naglašavaju kako redovito provode kontrole alkoholiziranosti vozača, ali pozivaju građane da u slučaju konkretnih sumnji dostave točne podatke kako bi mogli odmah reagirati.

Poziv na daljnju komunikaciju

Iz Prometa su poručili kako su otvoreni za daljnju komunikaciju s građanima te su ih pozvali da se, uz prethodnu najavu, obrate tvrtki i dodatno informiraju o radu linije.

Roditelji, s druge strane, poručuju kako očekuju hitnu reakciju nadležnih kako bi se, kako navode, osigurali sigurni i pouzdani uvjeti prijevoza za njihovu djecu.