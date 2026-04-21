Roditelji iz Srinjina: "Bojimo se, sve smo prijavili inspekciji. Noću se isključuje GPS, maloljetnike ostavlja same". Promet sve demantira, poziva roditelje na dijalog

Iz Prometa poručuju da nisu utvrđena odstupanja, ali najavljuju dodatne provjere

Redakciji Dalmacije Danas obratila se skupina roditelja iz Srinjina, Tugara i Naklica koji upozoravaju na, kako navode, ozbiljne probleme na autobusnoj liniji 29 (Split – Naklice – Tugare), kojom svakodnevno putuju njihova djeca. U pismu koje su poslali medijima i nadležnim institucijama ističu kako se javljaju anonimno zbog straha od reakcija u maloj sredini.

“Obraćamo vam se s anonimne e-mail adrese jer se bojimo reakcije u našoj maloj sredini. Mjesni odbor Srinjine šuti, a mi smo očajni”, navode roditelji.

Dodaju da su o svemu već obavijestili Prometnu inspekciju, Pravobraniteljicu za djecu i Grad Split.

Upozoravaju na sigurnost i organizaciju prijevoza

Roditelji u dopisu iznose niz problema s kojima se, kako tvrde, svakodnevno susreću njihova djeca.

“Samo neki od svakodnevnih horora su pijani vozači, gašenje GPS-a, preskakanje stanica noću i ostavljanje djece bez prijevoza”, stoji u dopisu. Posebno ističu situacije vezane uz večernje polaske.

“Zadnji autobus iz Splita u 22:30 često projuri bez zaustavljanja, ostavljajući maloljetnike same na cesti da se snalaze kako znaju”, tvrde roditelji.

Problemi utječu i na školu i aktivnosti

Osim sigurnosnog aspekta, roditelji upozoravaju i na posljedice koje, prema njihovim riječima, ovakva organizacija prijevoza ima na svakodnevni život djece.

“Djeca dobivaju neopravdane sate jer ne mogu stići na pretsat, a mnogi su morali odustati od sportskih aktivnosti u Splitu jer se nemaju kako vratiti kući”, navode.

Očitovanje Prometa

Iz tvrtke Promet d.o.o. ističu kako su zaprimljene navode analizirali kroz dostupne sustave te da u posljednjim danima nisu utvrđena odstupanja od voznog reda. Navode da ne postoje indikacije o sustavnom isključivanju GPS sustava, ali su naložili dodatne interne provjere kako bi se uklonile eventualne sumnje i unaprijedila pouzdanost.

Što se tiče parkiranja vozila izvan garaže, iz Prometa pojašnjavaju da je riječ o standardnoj operativnoj praksi na određenim linijama.

Također naglašavaju kako redovito provode kontrole alkoholiziranosti vozača, ali pozivaju građane da u slučaju konkretnih sumnji dostave točne podatke kako bi mogli odmah reagirati.

Poziv na daljnju komunikaciju

Iz Prometa su poručili kako su otvoreni za daljnju komunikaciju s građanima te su ih pozvali da se, uz prethodnu najavu, obrate tvrtki i dodatno informiraju o radu linije.

Roditelji, s druge strane, poručuju kako očekuju hitnu reakciju nadležnih kako bi se, kako navode, osigurali sigurni i pouzdani uvjeti prijevoza za njihovu djecu.

