Građanima ukraden novac s računa u novoj prijevari, pripazite na lažne SMS poruke

U proteklih nekoliko dana zaprimili smo nekoliko prijava građana koji su na identičan način prevareni i s računa im je ukraden novac. Modus prijevare je uvijek isti. Građani zaprime sms poruku koju im je navodno poslala OTP banka u kojoj se navodi da je potrebno ažurirati aplikaciju, nakon čega su oštećeni kliknuli na poveznicu u sms poruci i upisali tražene podatke potrebne za pristup aplikaciji, nakon čega im je s računa otuđen novac. Napominjemo da se radi o značajnim iznosima novca. Oštećenim osobama su otuđeni iznosi od 100 eura, pa sve do čak 4 tisuće eura.

Lažne poruke od banke ili drugih servisa često imaju zajedničke karakteristike. U njima piše da će ukoliko ne postupite na traženi način, račun biti blokiran ili da istječe kod, sadrže neobične linkove ili privitke koji vode na lažne stranice. Često sadrže pravopisne pogreške ili imaju neobičan stil pisanja.

Građane ponovno upozoravamo da budu posebno oprezni ukoliko zaprime SMS poruku ove vrste ili elektroničku poštu kojima se traži hitna provjera, obnova ili potvrda pristupa mobilnom ili internetskom bankarstvu. Ukoliko dobijete sumnjivu poruku, ne klikajte linkove i ne unosite podatke. Nazovite banku i provjerite istinitost navedenog u poruci.

Poruku obrišite ili je prijavite banci. Ako ste već kliknuli ili unijeli podatke, odmah promijenite lozinke i kontaktirajte banku kako bi blokirali pristup i spriječili krađu sredstava.

U slučaju bilo kakve sumnje potrebno je odmah kontaktirati banku i događaj prijaviti policiji.