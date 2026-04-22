Nekada najbolje Veleučilište u Hrvatskoj pripaja se Sveučilištu u Splitu. Sudbina studenata je još nejasana: "Ključ uspjeha će biti…"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih krajem ožujka donijelo je odluku o pripajanju Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu Sveučilištu u Splitu. Riječ je o potezu koji dolazi nakon višegodišnjeg pada interesa za studiranje u Kninu i sve izraženijih problema s popunjavanjem upisnih kvota.

Dramatičan pad interesa za studiranje u Kninu

Veleučilište „Marko Marulić“ protekle je godine nudilo upis na pet studijskih programa, no interes maturanata bio je iznimno nizak. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, na ljetnom upisnom roku bilo je slobodno 85 mjesta, a pravo upisa ostvarilo je tek deset kandidata. Na jesenskom roku dodatno ih je upisalo još 13.

Slična situacija zabilježena je i u studentskom domu. Naime, studentski dom u Kninu raspolaže s 69 mjesta, no na ljetnom natječaju pravo smještaja ostvarilo je samo devet studenata, zbog čega je bio raspisan i dodatni krug prijava.

Pad interesa nije kratkotrajan trend. U posljednjih pet godina broj studenata smanjen je za više od 50 posto, odnosno s 297 u akademskoj godini 2021./2022. na svega 144 u aktualnoj godini. Popunjenost upisnih kvota na ljetnom roku pala je ispod 10 posto, što je najniža razina među svim veleučilištima u Hrvatskoj.

Demografski pad i sustavni problemi visokog obrazovanja

Uz specifične izazove kninskog Veleučilišta, ključni problem leži u širem kontekstu. Broj maturanata u Hrvatskoj kontinuirano se smanjuje, što izravno utječe na visokoobrazovne institucije, posebno one izvan većih urbanih središta.

Manja sredina poput Knina dodatno se suočava s konkurencijom velikih sveučilišnih gradova, koji nude širi izbor studijskih programa, razvijeniju infrastrukturu i privlačniji studentski život. U takvim okolnostima, održavanje samostalne institucije postaje sve teže.

Odluka o pripajanju stoga se tumači kao pokušaj racionalizacije sustava i jačanja kvalitete studija kroz integraciju s većim i stabilnijim sveučilištem.

Grad traži više od formalne integracije

Prošlog tjedna u Kninu je održan sastanak predstavnika lokalne vlasti i Sveučilišta u Splitu, na kojem su otvorena ključna pitanja budućeg razvoja visokog obrazovanja u gradu.

Gradonačelnik je pritom naglasio kako Knin u ovaj proces ulazi s jasnim ciljem, ne samo očuvati postojeće stanje, već ga unaprijediti. Poseban naglasak stavljen je na zadržavanje stručnog kadra, postojeće infrastrukture i već pripremljenih projekata.

Upravo ti resursi trebali bi poslužiti kao temelj za razvoj kvalitetnijih studijskih programa i privlačenje novih studenata, čime bi Knin zadržao svoju obrazovnu ulogu u dalmatinskom zaleđu.

Sudionici sastanka istaknuli su kako će ključ uspjeha biti partnerski odnos između Sveučilišta u Splitu i lokalne zajednice. Rektor Dragan Ljutić poručio je da je Sveučilište spremno aktivno sudjelovati u jačanju visokog obrazovanja u Kninu, prepoznajući njegov značaj za širu regiju Dalmatinske zagore.

Jedna od glavnih poruka bila je da Knin ne želi postati tek formalna ispostava, već relevantno visokoobrazovno središte s konkretnim razvojnim iskoracima.

Integracija u tijeku, konkretni koraci tek slijede

Nakon sastanka u gradskoj upravi, razgovori su nastavljeni s Upravom Veleučilišta, čime je započela razrada konkretnih koraka integracije.

Ipak, detalji procesa još nisu poznati. Na naš upit o načinu funkcioniranja budućeg modela, sa Sveučilišta u Splitu kratko su poručili kako su trenutačno u tijeku aktivnosti vezane uz integraciju.

„U ovom trenutku provode se potrebne aktivnosti vezane uz integraciju.

Važno je istaknuti da se kontinuirano održavaju razgovori i dogovori između uključenih strana kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje koje će biti u interesu studenata, zaposlenika i šire akademske zajednice. Konačni model i dinamika pripajanja bit će definirani nakon završetka svih potrebnih konzultacija i procedura, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena“, kazali su nam sa splitskog sveučilišta.