Split ovo nije zaboravio: Vraća se party koji je prošli put izazvao lavinu reakcija

Prvi dan lita ponovno se vraća na ponton HVK Gusara, a organizatori poručuju kako će se 21. lipnja slaviti solsticij, more, veslanje i dobra splitska ekipa. Ulaz je besplatan, a sav prihod namijenjen je mladim veslačima i veslačicama.

Nakon što je objava o prošlogodišnjem izdanju prikupila više od 1.700 lajkova, jasno je da Split itekako pamti ovaj događaj. "Prvi dan lita" ponovno će okupiti Splićane na dobro poznatoj lokaciji — pontonu HVK Gusara. Veslači ovog splitskog kluba pozivaju građane da im se pridruže u petak, 21. lipnja, s početkom u 21 sat, kako bi zajedno proslavili prvi dan ljeta, solsticij, more, dobru atmosferu i vesele ljetne hitove. No, ovaj događaj nije samo još jedan ljetni party. Organizatori naglašavaju da je riječ i o podsjetniku na sport koji u Splitu ima dugu tradiciju — veslanje.

"Prvi dan lita je party, ali i podsjetnik da veslanje u Splitu živi. Sport koji ne nudi slavu ni luksuz, nego karakter, disciplinu i ekipu za cili život", poručuju organizatori događaja.

Ulaz na događaj je besplatan, a sav prihod bit će usmjeren za nabavu dodatne opreme za mlade veslače i veslačice. Iz kluba pozivaju sve zainteresirane da dođu na ponton i zajedno obilježe početak najdražeg dijela godine.

Jer, kako poručuju organizatori — lito neće samo početi.