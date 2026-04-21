Oštar istup splitskog branitelja: "'Četnici' s kravatama su u savezima, udrugama, klubovima, a nitko nije vidio da slijevaju milijune u džepove"

Gotovo 31 godinu nakon vojno-redarstvene operacije Oluja, istaknuti hrvatski branitelj i bivši specijalac Kristian Petric oglasio se oštrom objavom u kojoj je progovorio o stanju u društvu, posebno u sportskim savezima i institucijama.

U svojoj objavi Petric ističe da je uvjeren kako Hrvatska nije u potpunosti riješila probleme protiv kojih se borila tijekom Domovinskog rata, već da su oni, kako navodi, danas poprimili drugačiji oblik.

– Bio sam uvjeren da smo 1995. riješili problem, ali danas je očito da nismo napravili dobar posao – poručio je.

Kritika sustava i sportskih struktura

Posebno se osvrnuo na stanje u sportskim savezima, udrugama i klubovima, tvrdeći da su postali prostor za osobne interese i zlouporabe.

U objavi navodi da su, prema njegovu mišljenju, kroz takve strukture godinama prolazila značajna financijska sredstva, dok su odgovorni ostajali izvan fokusa javnosti.

– Sportaši su naši najbolji ambasadori u Europi i svijetu, ali sustav u kojem djeluju mora biti transparentan i pravedan – istaknuo je.

Poziv na odgovornost

Petric upozorava da je nužno jačati odgovornost i nadzor nad institucijama, uz jasnu poruku da društvo ne smije tolerirati nepravilnosti.

Na kraju svoje objave podsjetio je i na važnost temeljnih vrijednosti, istaknuvši kako se društvo mora voditi poštenjem i odgovornošću.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a tema transparentnosti i upravljanja u sportu ponovno je došla u fokus javnosti.