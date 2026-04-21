Splitski bend Justin’s Johnson zove na “Vau Vau Vinyl”: Premijera albuma, snimanje spota i druženje sa psima na Zvončacu

Splitski bend Justin’s Johnson organizira nesvakidašnje događanje u jednom od najljepših gradskih parkova. U petak, 25. travnja, Zvončac će ugostiti “Vau Vau Vinyl”, spoj glazbe, druženja i ljubavi prema životinjama.

Glavni povod okupljanja je premijera vinyl izdanja albuma “Ljubav i Napredak”. Bend će ga predstaviti publici u opuštenoj atmosferi na otvorenom, uz druženje i glazbeni program.

Snimanje spota – i vaš pas može biti zvijezda

Posebna atrakcija događaja bit će snimanje spota za pjesmu “Pasi i Kuje”. Organizatori pozivaju građane da dođu sa svojim ljubimcima jer upravo oni mogu postati dio video priče i “filmske zvijezde” na jedan dan.

Na Zvončacu će se predstaviti i psi iz Zaklade Bestie, a posjetitelji će imati priliku upoznati ih i možda pronaći novog četveronožnog prijatelja.

Glazba i dobra vibra

Za atmosferu će biti zadužen DJ Božo Šetač koji će vrtjeti ploče, čime se dodatno naglašava vinilni karakter događanja. Događanje traje od 10 do 14 sati, a ulaz je slobodan. Organizatori poručuju – dođite sa psom, ekipom ili sami, jer Zvončac će tog dana biti mjesto ljubavi, glazbe i dobrih vibracija.