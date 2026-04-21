ZVIŽDUCI I SALVE UVREDA NA POLJUDU Bijelima pretposljednja momčad prvenstva nanijela sedmi poraz

HAJDUK – OSIJEK 0-1: Osječani upisali sedmu pobjedu, Bijeli sedmi poraz

Hajduk je danas od 18:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat otišao na stranu Osijeka koji je slavio rezultatom 0:1 odnosno pogotkom Bubanje iz 56. minute.

Glavni je sudac utakmice bio Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagali su mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti je sudac bio Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac bio Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

Prvi je zaprijetio Osijek u 4. minuti kada je nakon ubačaja Hrgović odbio u korner, nije bilo opasnosti po gol Silića. Deset minuta potom gosti su imali slobodni ubačaj, otišlo je pokraj vratnice.

U 16. je minuti požutio Šego nakon što je napravio faul. Dvije je minute zatim Hajdukova špica pucala, otišlo je izvan okvira gola. U 20. je minuti Pajaziti poslao rezanu loptu prema Brajkoviću, no on je nije uspio uhvatiti. Pet je minuta potom Brajković ostao ležati nakon što je dobio udarac u glavu, ali pridigao se i nastavio s igrom. Nedugo zatim pokušao je pucati nakon Rebićeva prodora, no Malenica je prvi stigao do lopte. U 28. je minuti Skoko izveo majstoriju: petom je dodao za Pukštasa koji je zatresao mrežu, no označeno je zaleđe.

U 32. je minuti Rebić pokušao ubaciti, gosti su odbili u korner iz kojeg je Rebić pucao glavom u drugu stranu. Sedam je minuta kasnije Pukštas pucao glavom nakon Rebićeva ubačaja, Malenica je bio siguran. U 40. je minuti Mejía faulirao Pukštasa na sredini terena. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika, a publika je zazviždala jasno izražavajući mišljenje o poluvremenu.

Drugo je vrijeme krenulo bez izmjena u sastavu, a u 47. je minuti Pajač oprostio još jednom žuti karton Omeroviću koji je povlačio Pukštasa za ruku. Pet je minuta potom Brajković ubacio, a Pukštas glavom pucao ravno u ruke Malenice. U 55. je minuti Sigur blokirao čistu priliku Osječana odbivši Omerovićev volej u korner iz kojeg je Osijek poveo: Mejía je ubacio, a Bubanja natrčao i glavom pospremio loptu u mrežu za 0:1. Tri je minute kasnije pokušao Jakupović, no nije bio precizan.

U 64. je minuti Almena zamijenio Brajkovića, a Melnjak Hrgovića. Minutu potom pucao je Jakupović, izvan okvira gola. U 68. je minuti pao Pukštas u kaznenom prostoru nakon duela s Čolinom, sudac Pajač nije se oglasio. Tri su minute kasnije Omerovića i Jakupovića zamijenili Akere i Barić. U 72. je minuti Huram zamijenio Skoku.

U 75. je minuti Rebić glavom odigrao u peterac, Šego je pucao, Malenica obranio da bi se lopta od Čoline odbila o gredu i završila u Maleničinim rukama. Tri minute nakon Rebića i Pajazitija zamijenili su Durdov i Guillamón. U 80. je minuti Melnjak dvaput pucao, obranio je Malenica. Minutu potom Pukštas je pao u kaznenom prostoru, a sudac Pajač pokazao je na bijelu točku. U međuvremenu su Mejíu i Bukvića zamijenili Vrbančić i Mikolčić. Šego je pucao, no pogodio je vratnicu. U 87. je minuti Čolina požutio nakon što je povukao Almenu za dres. Minutu zatim pucao je Huram, nedostajalo je preciznosti.

U prvoj je minuti petominutne nadoknade požutio Vrbančić. Minutu nakon, Petrusenko je izišao, zamijenio ga je Mersinaj. U posljednjoj je minuti nadoknade Šego klizeći bio u prilici, no promašio je loptu. To je ujedno bila i posljednja prilika susreta u kojem je Hajduk upisao sedmi ovosezonski poraz, a Osijek sedmu pobjedu. Publika je zvižducima ispratila i drugo poluvrijeme, dok je Torcida pjevala: „Nema veze što Hajduk nema veze“ i skandirala "Pič*ice, Pič*ice!" te "Je*emo vam mater!"

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Guillamón, Kalik, Raçi, Melnjak, Bamba, Huram, Almena, Durdov

OSIJEK: Malenica - Bukvić, Hasić, Jelenić, Čolina - Mejía, Bubanja, Petrusenko - Jovičić, Jakupović, Omerović

Klupa: Curcija, Mersinaj, Mikolčić, Vrbančić, Guedes, Barić, Kolarik, Akere