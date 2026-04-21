Uskoro kreće naplata dijela WhatsApp usluga, procurila cijena pretplate

WhatsApp testira novu pretplatu pod nazivom WhatsApp Plus, koja donosi dodatne opcije personalizacije, ali bez značajnih funkcionalnih promjena. Koncept je sličan premium planovima kakve nude Instagram i Snapchat.

Prema dostupnim informacijama, WhatsApp Plus fokusiran je uglavnom na vizualne i organizacione dodatke. Korisnici bi mogli birati prilagođene ikone aplikacije, teme za razgovore, zvukove notifikacija i melodije zvona. Također, plan uključuje proširene opcije upravljanja chatovima, poput mogućnosti da se zakači do 20 razgovora, umjesto trenutnog ograničenja od tri u besplatnoj verziji.

Kompanija Meta potvrdila je da je riječ o ranom testiranju. Kako navode, cilj je ponuditi dodatne opcije korisnicima koji žele više kontrole nad izgledom i organizacijom aplikacije, ali bez mijenjanja osnovnog iskustva korištenja, piše BajtBox

Cijena još nije službeno potvrđena, ali prema izvorima poput WABetaInfo, pretplata bi mogla iznositi oko 2,49 EUR mjesečno u Evropi. Navodi se i da bi korisnici mogli dobiti besplatan probni period od mjesec dana.

Važno je još jednom naglasiti da WhatsApp Plus ne donosi ključne funkcionalne nadogradnje poput novih komunikacijskih opcija. Također, nema potvrde da će pretplata ukloniti oglase iz Status sekcije, koju je tvrtka uvela prošle godine.

Ovo nije prvi put da WhatsApp eksperimentira s naplatom. Prije više od deset godina aplikacija je u nekim regijama naplaćivala godišnju pretplatu, ali je ta praksa ukinuta 2016. godine nakon što je Facebook preuzeo kompaniju. Od tada, poslovni model se fokusira na komunikaciju između kompanija i korisnika, uključujući plaćene poruke i oglase.

Iako WhatsApp ima više od 3 milijarde korisnika, ova pretplata je trenutno dostupna samo ograničenom broju ljudi na testnim tržištima. Zbog toga se ne očekuje da će imati značajan financijski učinak u kratkom roku.