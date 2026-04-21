PETRUSENKO NAKON POBJEDE: 'Svi smo bili motivirani, znali smo protiv koga i gdje igramo'

Hajduk je danas od 18:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat otišao na stranu Osijeka koji je slavio rezultatom 0:1 odnosno pogotkom Bubanje iz 56. minute.

Svoje je viđenje utakmice iznio igrač Osijeka Oleksandr Petrusenko: „Sretni smo, mislim da je pobjeda zaslužena.“

Pokazali ste puno više od Hajduka. Što Vam je trener rekao?

Svi smo bili motivirani, znali smo protiv koga i gdje igramo.

Hajduk je igrao bez Livaje i Krovinovića?

Bilo je lakše jer su oni dobri igrači, iskoristili smo tu priliku.

Ispraćeni ste pljeskom publike?

Nisam to čuo, ali hvala.