Nije se dugo čekalo, Šprajc odgovorio Ćipi: “U nacionalnom smislu Vi ste ipak netko i nešto – ozbiljna budala”

Nakon što je saborski zastupnik Stipe Mlinarić Ćipe uputio otvoreno pismo Zoranu Šprajcu, poznati televizijski voditelj odgovorio je putem društvenih mreža – i to bez zadrške.

Šprajc se u svom odgovoru osvrnuo na sadržaj Mlinarićeva pisma, koje je opisao kao “opsežan Facebook esej” u kojem se, kako navodi, spominju njegovo navodno podrijetlo, političke teme i osobne kvalifikacije.

“Molim cijenjene predstavnike medija da g. Ćipi prenesu sljedeći odgovor”, započeo je Šprajc, pa nastavio:

“Nisam Srbin niti sam se tako ikad osjećao ili izjašnjavao. Rado bih za sebe rekao da sam Hrvat, ali otkako se time hvale samo budale, tako se izjašnjavam samo u popisu stanovništva.”

Poruka koja je izazvala reakcije

Najviše pozornosti izazvao je završni dio njegove objave u kojem se izravno obraća Mlinariću:

“Ispravnije bi dakle bilo reći da sam u nacionalnom smislu nitko i ništa, dok ste u tom smislu Vi ipak netko i nešto – ozbiljna budala.”

Nastavak javnog prepucavanja

Ova razmjena poruka nastavak je javnog sukoba između dvojice aktera koji se posljednjih dana vodi putem društvenih mreža i medija.