Asteroid "bog kaosa" prolazi blizu Zemlje: Ima 450 metara u promjeru, proći će nikad bliže, a NASA je otkrila detalje

Veliki asteroid nazvan po egipatskom bogu kaosa i tame, Apophis, proći će iznimno blizu Zemlje 2029. godine, ali razloga za zabrinutost nema, poručuju iz NASA-e. Riječ je o rijetkom astronomskom događaju koji će, prema procjenama, biti vidljiv i golim okom.

Kako navode svjetski mediji pozivajući se na NASA-u, Apophis će 13. travnja 2029. godine proći na udaljenosti od oko 32.000 kilometara od Zemlje, što je bliže od mnogih komunikacijskih satelita.

Znanstvenici ističu da je iznimno rijetko da asteroid takve veličine – procjenjuje se na najmanje 450 metara, što je usporedivo s visinom Eiffelova tornja – prođe tako blizu našeg planeta.

Iz NASA-e naglašavaju da je ovo vjerojatno prvi takav događaj u zabilježenoj ljudskoj povijesti koji će se moći detaljno promatrati uz pomoć moderne tehnologije.

Bez opasnosti za Zemlju

Unatoč impresivnoj blizini, stručnjaci ističu da ne postoji nikakav rizik od sudara sa Zemljom, barem u sljedećih stotinu godina.

Apophis se vodi kao “potencijalno opasan asteroid”, no ta oznaka odnosi se isključivo na njegovu veličinu i orbitu, a ne na stvarnu prijetnju u ovom slučaju.

Pratit će ga i svemirske letjelice

Zbog iznimne prilike, Europska svemirska agencija planira poslati letjelicu koja će pratiti asteroid tijekom prolaska, dok je NASA već preusmjerila svoju misiju OSIRIS kako bi dodatno proučavala Apophis.

Znanstvenici se nadaju da će ova misija pružiti nove uvide u sastav i ponašanje asteroida, ali i pomoći u budućim strategijama obrane Zemlje od potencijalnih prijetnji iz svemira.

Drevni “posjetitelj” Sunčeva sustava

Apophis potječe iz ranih faza formiranja Sunčeva sustava prije oko 4,6 milijardi godina. Izvorno se nalazio u asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, no tijekom milijuna godina njegova orbita se promijenila pod utjecajem gravitacije velikih planeta.

Asteroid su 2004. godine otkrili astronomi u opservatoriju Kitt Peak u Arizoni, a ime je dobio po egipatskom božanstvu povezanom s kaosom i uništenjem – što je, kako su tada objasnili, simbolično za potencijalno opasno svemirsko tijelo.

Iako naziv i veličina mogu zvučati prijeteće, Apophis će 2029. godine ponuditi rijedak i spektakularan prizor na nebu – bez ikakve opasnosti za naš planet. Znanstvenici već sada poručuju da će to biti događaj koji se ne propušta