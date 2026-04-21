Zvijezda BiH reprezentacije nakon pobjede nad Hajdukom: "U nogometu treba imati sreće"

Hajduk je danas od 18:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat otišao na stranu Osijeka koji je slavio rezultatom 0:1 odnosno pogotkom Bubanje iz 56. minute.
Svoje je viđenje utakmice iznio igrač Osijeka Nail Omerović: „Bilo je teško, Hajduk nas je stiskao cijelu utakmicu, znali smo da je možemo riješiti iz prekida.“
Hajduk nije bio agresivan, je li ovo ključna utakmica za opstanak?
- Rekao sam i prije da ne gledamo prema dnu ljestvice. Idemo utakmicu po utakmicu, imali smo sreće, ali mora je se imati u nogometu.
