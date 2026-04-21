Burne reakcije zbog zločinca Mladića: "Dabogda ondje krepao!", "Naše mrtve su iz grobova vadili i pse stavljali u sanduke..."

Srbija traži da se haškog osuđenika Ratka Mladića pusti da se liječi na slobodi. Nude i državna jamstva. Njegovo zdravstveno stanje nakon moždanog udara, uvjerava srbijanski ministar pravosuđa, vrlo je ozbiljno.

Mladić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i zločina u BiH. Za masakr u Škabrnji i zločine u šibenskom i zadarskom zaleđu nikad nije odgovarao.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ja se osjećam vrlo tužno, ja se osjećam neugodno, osjećam se bolno jer sam jedan od onih koji je izgubio članove obitelji, svoju braću, oca, koga su mučki zaklali, i to je sve vodio Ratko Mladić", poručio je za Novu TV zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljanić.

A upravo je na Hrvatskoj, tvrdi Miljanić, Mladić ispekao zločinački zanat.

"On je zaslužio to da nikada iz tog zatvora ne izađe. Dabogda proklet bio i ondje krepao i nikad ne izišao iz toga zatvora", poručio je Miljanić.

Pod Mladićevom palicom u Škabrnji su ljudi mučeni i ubijani. Muka im je na sam spomen njega, a kamoli da izađe iz zatvora.

"Tužni smo, ljuti i bijesni. Sve tri komponente su tu. Naši su umirali, mrtve su ih bacali iz grobova, pse stavljali u sanduke, zube im vadili... Tko je za to odgovarao? Nitko. Kako je radio, tako neka mu bude. Neka umre", poručio je Zoran Ražov, zvonar u mjesnoj crkvi u Škabrnji.

Sud UN-a za ratne zločine već je jednom odbio zahtjev da ga se pusti na liječenje u Srbiju.