Kapetana Osijeka pitali kako im je bilo igrati s Hajdukom bez Livaje

Hajduk je danas od 18:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat otišao na stranu Osijeka koji je slavio rezultatom 0:1 odnosno pogotkom Bubanje iz 56. minute.

Utakmicu je prokomentirao kapetan Osijeka Marko Malenica: „Mislim da smo dobro igrali, imali smo plan koji smo proveli u djelo, zabili smo gol iz uigrane akcije. Čekali smo šanse iz kontre kada smo bili u niskom bloku.“

Bili ste raspoloženi danas, obranili ste dosta toga?

Teško je uzeti bodove na Poljudu ako nemate raspoloženog vratara, sretan sam što smo uspjeli pobijediti.

Hajduk je prijetio, ali nije došao do izjednačenja?

Stali smo u niži blok, Hajduk je dublje napadao, ali zadovoljan sam kako smo igrali. Ne možemo ih ostaviti bez šuta po gol, zato je tu golman.

Je li Vam bilo lakše igrati bez Livaje?

Iskreno – da.

Jesu li ovo bodovi vrijedni ostanka u prvoligaškom društvu?

Puno je utakmica do kraja, gledamo ekipe ispred sebe, tako smo se postavili od prvog dana. Cilj nam je biti što više na tablici, imamo nekoliko utakmica da to ispravimo.

Bili ste kao pričuva, sad ste prvotimac?

Ja sam tu za Osijek kad god što treba i što god treba. Nijedan igrač nije sretan kad sjedi na klupi, ali sretan sam što sam ponovno na golu i dajem sve od sebe da branim.

Prošle ste godine na svečanoj dodjeli nagrada SuperSport HNL-a bili među najboljim igračima. Nije bilo lako kada ste bili na klupi?

Naravno da nije, ostavljam to iza sebe i okrećem se budućnosti.

Riječ-dvije o Hajduku? Bez Livaje to nije to?

Svakako da je bilo lakše bez njega, svi dobro znamo o kakvom se igraču radi. Bili smo dobra ekipa danas, neutralizirali smo Hajduk, svaka čast dečkima na utakmici.