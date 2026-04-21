Dijelovi Splita, Solina, Kaštela, dio Čiova i Dalmatinske zagore ostaju bez struje: Evo koja su područja zahvaćena i kada

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, tijekom srijede i četvrtka bez električne energije ostat će više dijelova Splita, Solina, Kaštela i dalmatinskog zaleđa. Iz HEP-a su objavili detaljan raspored isključenja.

Srijeda, 22. travnja

Bez struje će u jutarnjim i prijepodnevnim satima ostati dijelovi Solina, Splita i okolice. U Solinu će od 8:30 do 12:30 bez napajanja biti Don Frane Bulića 122a i b, kao i Ulica Alojzija Stepinca na brojevima 2, 4, 6, 8 i 10, te Ulica dr. Franje Tuđmana 8a, b i c.

U Splitu će od 9 do 14 sati bez električne energije biti dio Sarajevske ulice (brojevi 37-51 i 64-76).

U Stobreču će od 9 do 14 sati bez struje ostati Ivankova ulica od broja 100 do 106, dok će u Kaštel Štafiliću od 8:30 do 14 sati zahvaćene biti Ulica Vladimira Stude te dio Ceste dr. Franje Tuđmana.

Na području Dalmatinske zagore, bez električne energije od 9 do 13 sati bit će dijelovi Smolonja i Zvečanja, dok će u Glavicama Gornjim od 8:30 do 14 sati bez struje biti Poljakova greda.

U Ugljanima će od 8:30 do 14 sati bez napajanja ostati zaseoci Vrcan, Strukan, Babić, Perkušić i Pavić, dok će u Slatinama u istom terminu bez struje biti dio Ulice bana Jelačića.

Napominje se da se radovi u Smolonju i Zvečanju odgađaju u slučaju lošeg vremena.

Četvrtak, 23. travnja

U četvrtak će bez električne energije ponovno biti dijelovi Solina. Od 8:30 do 12:30 bez struje će biti ulice Sv. Dujma 1 i 3, Put Majdana 10 i 12 te Matoševa 165 B i C.

U Kaštel Starom će od 9 do 15 sati bez napajanja ostati Put Štalija (brojevi 2 do 32), Omiška 18 i 20 te Kamberovo šetalište od broja 20 do 25.

Na području Crivca, Bračevića i Ramljana od 9 do 13 sati planirani su radovi na dalekovodu, dok će u Solinu od 9:30 do 12 sati bez struje biti dijelovi Puta Majdana (brojevi 28 do 44 i 49 do 61) te Put sv. Jure (brojevi 2 do 10).

U Klisu će od 9 do 14 sati bez električne energije biti Trg Mejdan 1, Šubića Kliških od broja 9 do 18, Iza grada 6 te Belimovača od broja 9 do 25.Iz HEP-a podsjećaju da su radovi planirani te mole građane za razumijevanje, uz napomenu da se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta pojedini zahvati mogu odgoditi.