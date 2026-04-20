Nakon tuče u unutrašnjosti, grmljavinski oblaci stigli pred Dalmaciju: Počinje prolazna promjena vremena

Ponedjeljak je donio priličan pad temperature zraka u unutrašnjost zemlje što se može jasno vidjeti po najvišim dnevnim temperaturama zraka. Dok su u Dalmaciji one dosezale i 24 stupnja Celzijusova, u unutrašnjosti su bile većinom od 12 do 16°C, prosječno desetak stupnjeva niže u odnosu na jučer. Najviše kiše je bilo uz granicu sa Slovenijom, kod Zaprešića i preko 30 litara po kvadrantom metru, a lokalno je bilo i tuče.

Kasno navečer kišni i grmljavinski oblaci nisu stigli nego su se počeli stvarati nad morem srednjeg Jadrana pa su kiša i grmljavina zabilježeni nad zadarskim arhipelagom, ali i južnije. U snažnom zapadnom visinskom strujanju, dio te naoblake stigao je i do obale.

Tako je nešto pljuskova južnije od Makarske, ali i u šibenskom zaleđu.

Utorak će biti pretežno oblačan, povremeno uz kišu, a popodne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Oborine će prvo prestati na sjeveru Dalmaciji pa će se prestanak danju širi prema jugu. Jugo i levant u okretanju na umjerenu do pojačanu buru, podno Velebita jaku s olujnim udarima. Na moru popodne prolazno tramontana. Temperature zraka veći dio dana bez veće promjene u odnosu na ponedjeljak, navečer svježije.

U srijedu djelomično sunčano i suho. Puhat će umjerena do jaka bura. Vjetrovitije navečer nego danju. Jutro i večer će biti umjereno svježiji, najviše dnevne temperature većinom od 15 do 21°C.

U četvrtak pretežno sunčano. Ujutro umjerena do jaka bura, danju će slabiti, a na moru okretati na tramontanu koja će imati jake udare prema otvorenom. Jutro osjetno hladnije s minimalnim temperaturama od 3 do 10°C, najviše dnevne od 16 do 21°C.

U petak i subotu djelomično sunčano i suho. Noću slaba do umjerena bura, danju vjetar s jugozapada i zapada. Jutra će biti svježa, danu ugodni, većinom od 17 do 22°C.

U nedjelju nešto promjenjivije, tek je mjestimice moguća koja kišna kap. Na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo i levant i bit će malo toplije.