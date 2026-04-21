Close Menu

Garcia: "Ako ne vičem i ne plačem, ne znači da nisam ljut i razočaran. Osijek je jaka momčad"

"Sigurno nije bila utakmica za poraz, zaslužili smo makar remi". kaže trener

Hajduk je danas od 18:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat otišao na stranu Osijeka koji je slavio rezultatom 0:1 odnosno pogotkom Bubanje iz 56. minute.

ZVIŽDUCI I SALVE UVREDA NA POLJUDU Bijelima pretposljednja momčad prvenstva nanijela sedmi poraz

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na press-konferenciji održanoj nakon susreta na pitanja je novinara odgovarao trener Bijelih Gonzalo García.

Rezultat je razočaravajući, kako ste Vi to vidjeli?

  • Sigurno nije bila utakmica za poraz, zaslužili smo makar remi. 70 smo minuta šetali po terenu, ne svi, ali neki da. Moramo se probuditi, ne možemo ništa ne raditi. U nogometu se mora raditi svaki dan.

Kako ste vidjeli gol? Izgleda da je nedostajalo koncentracije…

  • Oni su jaka momčad, uvijek se nadam da se ovakve stvari neće događati, ali događaju se.

Rebiću ugovor ističe ove sezone, a jako dobro igra…

  • To se mora vidjeti sa sportskim direktorom. Neću o tome pričati ovdje, to nije tema za ovo.

Mislite li da je ovo bila dobra utakmica Osijeka?

  • Da, jako su dobro radili, bilo nam je teško. Ljut sam na nas jer nismo radili ono što smo trebali, a s druge su strane oni bili jako dobri. Nismo imali energiju i disciplinu. Moraš raditi ono što je dio dogovora. Mislim da smo mi zadnjih 20 minuta bili opasniji, nakon svih izmjena. Mogli smo pobijediti utakmicu, imali smo 90 minuta.

Marešić je također u razgovoru spomenuo energiju i da ona mora biti glavna.

  • Nisam ljut, ali vidim da je nema. Očigledno je da se ne slažemo u nekim stvarima, može se odigrati loš pas, ali ne razumijem kako nema energije. 

Svi igrači kažu da je danas bilo puno lakše igrati Osijeku jer nije bilo Livaje?

  • To je njihovo mišljenje. Dobro, igrali smo nekoliko utakmica i s njim i bez njega. Imali smo prilika i dok je igrao i dok nije, treba biti važan igrač.

Navijači su razočarani. Koji je Vaš komentar?

  • Svi smo razočarani. Ako ne vičem i ne plačem, ne znači da nisam ljut i razočaran. 

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0