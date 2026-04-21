Garcia: "Ako ne vičem i ne plačem, ne znači da nisam ljut i razočaran. Osijek je jaka momčad"

Hajduk je danas od 18:45 igrao protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a konačni je rezultat otišao na stranu Osijeka koji je slavio rezultatom 0:1 odnosno pogotkom Bubanje iz 56. minute.

Na press-konferenciji održanoj nakon susreta na pitanja je novinara odgovarao trener Bijelih Gonzalo García.

Rezultat je razočaravajući, kako ste Vi to vidjeli?

Sigurno nije bila utakmica za poraz, zaslužili smo makar remi. 70 smo minuta šetali po terenu, ne svi, ali neki da. Moramo se probuditi, ne možemo ništa ne raditi. U nogometu se mora raditi svaki dan.

Kako ste vidjeli gol? Izgleda da je nedostajalo koncentracije…

Oni su jaka momčad, uvijek se nadam da se ovakve stvari neće događati, ali događaju se.

Rebiću ugovor ističe ove sezone, a jako dobro igra…

To se mora vidjeti sa sportskim direktorom. Neću o tome pričati ovdje, to nije tema za ovo.

Mislite li da je ovo bila dobra utakmica Osijeka?

Da, jako su dobro radili, bilo nam je teško. Ljut sam na nas jer nismo radili ono što smo trebali, a s druge su strane oni bili jako dobri. Nismo imali energiju i disciplinu. Moraš raditi ono što je dio dogovora. Mislim da smo mi zadnjih 20 minuta bili opasniji, nakon svih izmjena. Mogli smo pobijediti utakmicu, imali smo 90 minuta.

Marešić je također u razgovoru spomenuo energiju i da ona mora biti glavna.

Nisam ljut, ali vidim da je nema. Očigledno je da se ne slažemo u nekim stvarima, može se odigrati loš pas, ali ne razumijem kako nema energije.

Svi igrači kažu da je danas bilo puno lakše igrati Osijeku jer nije bilo Livaje?

To je njihovo mišljenje. Dobro, igrali smo nekoliko utakmica i s njim i bez njega. Imali smo prilika i dok je igrao i dok nije, treba biti važan igrač.

Navijači su razočarani. Koji je Vaš komentar?

Svi smo razočarani. Ako ne vičem i ne plačem, ne znači da nisam ljut i razočaran.