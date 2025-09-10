Upucan Trumpov saveznik

Jedan od najpoznatijih američkih konzervativnih influencera i bliski saveznik Donalda Trumpa, Charlie Kirk, ranjen je u pucnjavi na sveučilišnom kampusu u američkoj saveznoj državi Utah, javlja BBC.

Incident se dogodio u ponedjeljak u podne po lokalnom vremenu, dok je Kirk govorio pred studentima na događaju na Utah Valley Universityju u Oremu. Prema službenoj objavi kampus policije, jedan je hitac ispaljen prema govorniku, a Kirk je odmah zbrinut od strane osiguranja i odvezen s mjesta događaja.

– „Danas oko 12:10 ispaljen je hitac prema gostujućem govorniku Charlieju Kirku. Pogođen je i odvezen s lokacije. Kampus policija provodi istragu, a osumnjičeni je uhićen“, stoji u priopćenju policije objavljenom na društvenoj mreži X.

Panika među studentima

Na internetu su se ubrzo pojavile snimke s mjesta događaja, čiju je autentičnost potvrdio BBC Verify. Na njima se vidi trenutak kada se tijekom Kirkova govora čuje pucanj, nakon čega nastaje panika među okupljenima. – „Oh my God!“ čuje se u pozadini, dok drugi viču „Trčite!“ i bježe s mjesta događaja, javlja BBC.

Očevici navode da je metak „išao ravno prema Kirku“, a bivši američki kongresnik Jason Chaffetz, koji je s kćeri nazočio događaju, opisao je scenu kao „šokantnu“. – „Svi su se bacili na pod i razbježali“, rekao je Chaffetz za američke medije.

Tko je Charlie Kirk

Charlie Kirk (30) osnivač je organizacije Turning Point USA, koja djeluje na stotinama američkih sveučilišta i okuplja mlade konzervativce. Jedan je od najbližih suradnika Donalda Trumpa, redovito nastupa na republikanskim skupovima, a njegovi podcasti i društvene mreže prate milijuni ljudi. Kirk se otvoreno predstavlja i kao evangelikalni kršćanin, a u konzervativnim krugovima smatra se jednim od ključnih lica budućnosti republikanskog pokreta.

Njegovo stanje zasad nije službeno potvrđeno, a kampus u Oremu ostaje zatvoren do daljnjega.