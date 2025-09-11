Grmoja o ubojstvu Charlieja Kirka: "Amerika i svijet dobili su novog mučenika i heroja"

Ubojstvo američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, koje je šokiralo svjetsku javnost, komentirao je i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja. U objavi na društvenim mrežama naglasio je da tragedija u SAD-u nosi ozbiljnu poruku i za hrvatsko društvo.

– "Kad razgovor prestane, počinje nasilje." – Charlie Kirk. Charlie je samo želio raspravljati, jer je znao da ako prestanemo razgovarati, počinjemo dehumanizirati one s kojima se ne slažemo i klizimo prema građanskom ratu i nasilju," napisao je Grmoja.

Dodao je da Kirk nije ubijen zato što je bio ekstreman ili polarizirajuća figura, već zato što je imao hrabrosti javno braniti vrijednosti koje smatra zdravim razumom.

– "Ubili su ga jer je imao hrabrosti javno braniti, i to u samim središtima moći ekstremne ljevice, ono što je nekoć bilo zdravorazumsko razmišljanje i ono u što danas, unatoč propagandi, vjeruje velika većina ljudi i u Americi i diljem svijeta. Amerika i svijet ovim ubojstvom dobili su novog mučenika i heroja, ne samo slobode govora nego i tradicionalnih vrijednosti i zdravog razuma," istaknuo je.

Grmoja je zaključio da je ovaj događaj i opomena Hrvatskoj.

– "Ako izgubimo sposobnost razgovora i nadmetanja ideja, naše društvo krenut će putem nasilja i mržnje. Molimo se za mir, za snagu obitelji Charlieja Kirka i za hrabrost za sve nas da se usudimo govoriti istinu i uvijek se boriti za dobro i neprolazne vrijednosti. Ali uvijek uz poštivanje onih koji ne misle kao mi."