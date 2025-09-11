Close Menu

Grmoja o ubojstvu Charlieja Kirka: "Amerika i svijet dobili su novog mučenika i heroja"

Grmoja kaže da Kirk nije ubijen zato što je bio ekstreman ili polarizirajuća figura, već zato što je imao hrabrosti javno braniti vrijednosti koje smatra zdravim razumom

Ubojstvo američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, koje je šokiralo svjetsku javnost, komentirao je i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja. U objavi na društvenim mrežama naglasio je da tragedija u SAD-u nosi ozbiljnu poruku i za hrvatsko društvo.

Charlie Kirk objavio video nekoliko trenutaka prije nego je smrtonosno upucan

"Kad razgovor prestane, počinje nasilje." – Charlie Kirk. Charlie je samo želio raspravljati, jer je znao da ako prestanemo razgovarati, počinjemo dehumanizirati one s kojima se ne slažemo i klizimo prema građanskom ratu i nasilju," napisao je Grmoja.

Dodao je da Kirk nije ubijen zato što je bio ekstreman ili polarizirajuća figura, već zato što je imao hrabrosti javno braniti vrijednosti koje smatra zdravim razumom.

"Ubili su ga jer je imao hrabrosti javno braniti, i to u samim središtima moći ekstremne ljevice, ono što je nekoć bilo zdravorazumsko razmišljanje i ono u što danas, unatoč propagandi, vjeruje velika većina ljudi i u Americi i diljem svijeta. Amerika i svijet ovim ubojstvom dobili su novog mučenika i heroja, ne samo slobode govora nego i tradicionalnih vrijednosti i zdravog razuma," istaknuo je.

Grmoja je zaključio da je ovaj događaj i opomena Hrvatskoj.

"Ako izgubimo sposobnost razgovora i nadmetanja ideja, naše društvo krenut će putem nasilja i mržnje. Molimo se za mir, za snagu obitelji Charlieja Kirka i za hrabrost za sve nas da se usudimo govoriti istinu i uvijek se boriti za dobro i neprolazne vrijednosti. Ali uvijek uz poštivanje onih koji ne misle kao mi."

