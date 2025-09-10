Trump objavio: Charlie Kirk je mrtav

Američki konzervativni komentator i osnivač organizacije Turning Point USA Charlie Kirk (31) preminuo je nakon što je ranjen u pucnjavi na sveučilišnom događaju u Utahu. Vijest o njegovoj smrti objavio je sam američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social.

– Veliki, pa čak i legendarni, Charlie Kirk je mrtav – napisao je Trump, ističući da je riječ o njegovom bliskom suradniku i lojalnom saveznika u pokretu Make America Great Again (MAGA).

Do pucnjave je došlo u srijedu popodne tijekom Kirkova predavanja na kampusu Utah Valley University. Prema službenim podacima, napadač je pucao s udaljenosti od oko 200 metara, a Kirk je pogođen u vrat dok je odgovarao na pitanje studenta o masovnim pucnjavama u Americi. Snimke svjedoka prikazuju trenutak kaosa – publika je u panici bježala, dok je Kirk kolabirao u bijelom šatoru s oznakama njegove govorne turneje The American Comeback Tour, javlja BBC.

Prema pisanju BBC-ja, na događaju su bili prisutni i njegova supruga Erika te njihovo dvoje djece. Senator iz Oklahome Markwayne Mullin pozvao je javnost na molitvu za njegovu obitelj.

Policija je u prvim izvještajima navela da je jedna osoba privedena, no američki mediji, uključujući CBS, javljaju da je ta osoba kasnije puštena. Motiv napada zasad nije poznat, a kampus je zatvoren do daljnjega.

Charlie Kirk bio je jedan od najutjecajnijih konzervativnih aktivista svoje generacije. Njegova organizacija Turning Point USA imala je snažnu mrežu na američkim sveučilištima i značajnu ulogu u mobilizaciji mladih birača za Trumpov pokret.

Njegova smrt izazvala je šok diljem političkog spektra u SAD-u. Bivša predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi poručila je da "političko nasilje nema mjesta u američkom društvu", dok je bivša kongresnica Gabby Giffords, koja je i sama preživjela pucnjavu, naglasila da se "političke razlike ne smiju rješavati oružjem".

Amerika je tako u još jednom krvavom događaju ostala bez jedne od najkontroverznijih i najutjecajnijih konzervativnih figura posljednjeg desetljeća.