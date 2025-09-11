Charlie Kirk ubijen hicem s krova akademske zgrade. Guverner: "Ovo ubojstvo je politička likvidacija"

Američki konzervativni aktivist i osnivač organizacije Turning Point USA, Charlie Kirk, preminuo je nakon što je u srijedu poslijepodne upucan tijekom javnog nastupa na kampusu Utah Valley Universityja. Imao je 31 godinu.
Charlie Kirk objavio video nekoliko trenutaka prije nego je smrtonosno upucan
Prema informacijama koje prenosi BBC, Kirk je pogođen jednim hicem i privatnim je vozilom prevezen u bolnicu, gdje je podlegao ozljedama. Napadač je, prema prvim informacijama, pucao s krova akademske zgrade Losee Center, udaljene oko 200 metara od mjesta događaja.
Njegova organizacija Turning Point USA potvrdila je smrt riječima: "S teškim srcem potvrđujemo da je Charles James Kirk ubijen metkom. Molimo javnost da poštuje privatnost obitelji."
Guverner: "Ovo je političko ubojstvo"
Guverner Utaha Spencer Cox izjavio je da je u kontaktu s predsjednikom Donaldom Trumpom i ravnateljem FBI-a Kashom Patelom, naglasivši kako je riječ o političkoj likvidaciji.
– "Ovo je mračan dan za našu državu i tragičan dan za našu naciju," rekao je Cox, podsjetivši da su sveučilišni kampusi oduvijek bili mjesta otvorene debate. "Kirk je došao upravo zbog toga – razgovarati i raspravljati, a završio je ubijen."
FBI uključio sve snage
FBI je preuzeo istragu i najavio da će posvetiti sve raspoložive resurse, uključujući operativne i obavještajne timove. Postavljena je i digitalna platforma za dojave građana.
Direktor FBI-a Kash Patel potvrdio je da je "osoba povezana s pucnjavom uhićena", no detalji o motivu i identitetu osumnjičenog još nisu objavljeni.
U izvještaju BBC-a, prenesenom od njihovog američkog partnera CBS-a, navodi se da je metak koji je usmrtio Charlieja Kirka ispaljen s povišenog položaja u akademskoj zgradi, a kasnije je izvor potvrdio da je riječ o krovu zgrade Losee Center na kampusu Utah Valley Universityja.
Sveučilište: "Mjesto otvorene i respektabilne rasprave"
Glasnogovornik Utah Valley Universityja izjavio je da su šokirani i potreseni te naglasio kako je Kirk bio pozvan kao gost predavač.
– "Naš je kampus mjesto za otvorenu i respektabilnu raspravu. Svaki pokušaj gušenja tih prava nema mjesta ovdje," poručili su sa sveučilišta.
Tragedija je izazvala val reakcija američkih političara, a guverner Cox poručio je da je Kirk, osim što je bio politički angažiran, "prije svega bio otac dvoje male djece."