Sumorno i vrijeme i utakmica: Zamorno prvo poluvrijeme na Poljudu uz tek jedan udarac u okvir gola

Hajduk danas od 18:45 igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je na poluvremenu 0:0 uz gotovu negledljivost susreta.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice, a u posljednjem kolu odigrali su 2:2 na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Osijek kojeg vodi trener Tomislav Radotić drži pretposljednje mjesto prvenstvene tablice. U posljednjem kolu Osječani su s 2:0 poraženi od Varaždina na Opus Areni.

Trener Gonzalo Garcia u ovoj utakmici sigurno ne može računati na kapetana Livaju koji je u Koprivnici dobio četvrti žuti karton. Također zbog ozljeda neće biti Krovinovića, Hodaka, Skelina i Dialla.

Hajduk je slavio u sva tri ovosezonska ogleda s Osijekom, zanimljivo, istim rezultatom - 2:0.

Glavni je sudac utakmice Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

Prvi je zaprijetio Osijek u 4. minuti kada je nakon ubačaja Hrgović odbio u korner, nije bilo opasnosti po gol Silića. Deset minuta potom gosti su imali slobodni ubačaj, otišlo je pokraj vratnice.

U 16. je minuti požutio Šego nakon što je napravio faul. Dvije je minute zatim Hajdukova špica pucala, otišlo je izvan okvira gola. U 20. je minuti Pajaziti poslao rezanu loptu prema Brajkoviću, no on je nije uspio uhvatiti. Pet je minuta potom Brajković ostao ležati nakon što je dobio udarac u glavu, ali pridigao se i nastavio s igrom. Nedugo zatim pokušao je pucati nakon Rebićeva prodora, no Malenica je prvi stigao do lopte. U 28. je minuti Skoko izveo majstoriju: petom je dodao za Pukštasa koji je zatresao mrežu, no označeno je zaleđe.

U 32. je minuti Rebić pokušao ubaciti, gosti su odbili u korner iz kojeg je Rebić pucao glavom u drugu stranu. Sedam je minuta kasnije Pukštas pucao glavom nakon Rebićeva ubačaja, Malenica je bio siguran. U 40. je minuti Mejía faulirao Pukštasa na sredini terena. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika, a publika je zazviždala jasno izražavajući mišljenje o poluvremenu.

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Guillamón, Kalik, Raçi, Melnjak, Bamba, Huram, Almena, Durdov

OSIJEK: Malenica - Bukvić, Hasić, Jelenić, Čolina - Mejía, Bubanja, Petrusenko - Jovičić, Jakupović, Omerović

Klupa: Curcija, Mersinaj, Mikolčić, Vrbančić, Guedes, Barić, Kolarik, Akere