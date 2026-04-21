Turudić: "Znamo gdje se Pavlek nalazi, ali nisam spreman to podijeliti s vama"

Još se jedan u nizu sportskih saveza našao pod povećalom javnosti. Nakon Hrvatskog skijaškog saveza, krenulo se i s istraživanjem Hrvatskog judo saveza, objavljuju se računi iz Hrvatskog odbojkaškog saveza, a sad i računi Hrvatskog šahovskog saveza.

O aferama u sportskim savezima s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem u studiju RTL-a Danas razgovarala je Ivana Ivanda Rožić.

Zovu vas u Ronilački savez, hoćete li i tamo?

Već smo naložili provođenje izvida i u Ronilačkom savezu. Naime, DORH postupa na temelju kaznenih prijava te saznanja prikupljenih, primjerice, iz medijskih napisa, pa i u konkretnom predmetu provjeravamo navode.

Svaki dan, novi savez u medijima – ima li kraja? Kako to vama sve izgleda?

Sada je to trend; događaju se kaznene prijave, pišu mediji o tome, a mi reagiramo na svaku kaznenu prijavu i na svaki medijski istup o tome. Provjeravamo stvari i onda odlučujemo hoćemo li procesuirati pojedine predmete ili nećemo. Uglavnom donosimo meritorne državnoodvjetničke odluke.

Danas se spominje Šahovski savez. Koliko su ozbiljne optužbe u podnesenoj kaznenoj prijavi protiv šahovskog velemajstora Jankovića?

Za sam to danas saznao iz novina. Mi ćemo isto tako to provjeriti; naložit ćemo provođenje izvida i zatražiti potrebnu dokumentaciju. Najčešće počinjemo tako da zatražimo relevantnu dokumentaciju, a onda postupamo dalje. Vidjet ćemo, ne znam još.

Danas svi političari u isti glas kažu – neka policija i DORH istraži sve saveze, što im odgovarate?

To godi, to je dobra stvar. Pokazuje se da nije tako kako kritičari tvrde te da je ugled Državnog odvjetništva sve veći. Čak nam se i oni najveći kritičari, koji često napadaju ad hominem, obraćaju dnevno iz redova politike; nude suradnju i informacije, što mi, naravno, objeručke prihvaćamo i istražujemo. To je dobra stvar. To su često utemeljene kaznene prijave koje sadrže određene podatke i upućuju na daljnji rad.

Što mislite o gradonačelniku Oroslavja koji se počeo baviti poslom istražitelja?

Znam da se preziva Šimunić, on nije preuzeo posao tužitelja. Ja pozdravljam njegovu građansku inicijativu i njegove reakcije koje su vrlo česte, gotovo svakodnevne. Mi svakoj pažljivo pristupamo i ispitujemo.

Zanimljiv je taj obrazac ponašanja – u savezima – svi skoro na isti način s trećom firmom preko koje se izvlači novac

Nije to naročito maštovito, ali treba napomenuti: kazneno pravo je krajnje sredstvo. Ima tu puno posla prije kaznenog postupanja i procesuiranja. Bilo bi dobro da se pročešljaju svi zakoni, svi podzakonski akti, statuti i pravilnici. Mislim da je to jedna neuređena šuma koja omogućuje da se događaju takve stvari.

Svaki dan čujemo neku novu vijest: USKOK je ušao u ovu instituciju, pa u onu... Čini mi se da ljudi uopće ne razumiju što su točno izvidi i koliko oni smiju trajati.

Često su tijela kaznenog progona davala takav dojam. Znate, ona velika iznošenja računala bez veze, pa su ljudi na osnovu toga zaključivali. Najčešće je to traženje dokumentacije; pošalje se kurir ili dopis, i nakon toga u medijima osvane bombastičan naslov da je USKOK 'upao' u neku instituciju. Najčešće tome nije tako.

Moraju li institucije uopće znati da se izvidi provode nad njima?

Sadržaj izvida je zaštićen člankom 307. a Kaznenog zakona. Naravno da nećemo obavijestiti nekoga da se protiv njega provode posebne dokazne radnje – to su tajno praćenje i snimanje.

Je li to nadrealno? Evo, neki dan su bili odgovori Hrvatske lutrije i Hrvatskog olimpijskog odbora: 'Nad nama se ne provode izvidi'. Kako mogu biti sigurni? Može li netko uopće biti siguran da se nad njim ne provode izvidi?

Naravno da ne može.

Koliko često imate situaciju da izvidi propadnu?

Relativno često. Izvidi su gotovo sinonim u kaznenom pravu za provjeru. Dođe kaznena prijava ili se na drugi način dođe do saznanja, i to se onda provjerava.

Što je s Vedranom Pavlekom?

To je dobro, drago mi je da ste to pitali. Država Hrvatska je učinila sve što je trebala, što joj nalaže zakon i što joj nalažu međunarodni propisi. Izdali smo međunarodnu tjeralicu, zatražili smo izručenje. Izručenje ide ekspresno jedino u slučaju da onaj koga se traži kaže: 'Okej, ja pristajem da budem izručen.' U slučaju da to nije tako, on ima niz pravnih sredstava.

Neki kažu Hrvatska ga je pustila namjerno iz Turske. Kako odgovarate tim kritičarima?

Interpol ima 196 članica. Hrvatska je izdala međunarodnu tjeralicu, a Interpol je tu tjeralicu objavio. I onda bi Hrvatska trebala svakoj od 196 članica reći: 'Mi smo se šalili, znate, mi ga nismo tražili.' Osim što su bolesne, to su i prilično glupe insinuacije.

Zna li Hrvatska gdje se on nalazi? Je li još uvijek u Kazahstanu?

Zna Hrvatska gdje se on nalazi, ali nisam spreman to podijeliti s vama. Sve se odvija po redovnom tijeku stvari. Sve će biti okej. Nama je jako važna stvar da smo mi izvršili određene dokazne radnje tamo, da smo pribavili određenu dokumentaciju i mobilne uređaje. To je velika dokazna građa.

Je li to stiglo?

To je na putu, tako ću reći.

Srbija traži da se Ratko Mladić zbog bolesti pusti iz zatvora. Kakav je vaš stav?

Moj stav je očekivan. Ja ga ne bih nikada pustio, ali znamo da je bilo slučajeva gdje su ljudi koji su bili u puno boljem zdravstvenom stanju od Ratka Mladića bili pušteni iz haškog zatvora. Isto tako znamo da su neki osuđeni ratni zločinci u Hrvatskoj izdržali kaznu do posljednjeg dana zatvora. Oni će odlučiti kako će odlučiti. Ja mislim da bi bila vrlo loša poruka da čovjek koji zapravo nije ni odgovarao za sve zločine – ne znam je li za ijedan zločin koji je počinio odgovarao u Hrvatskoj – bude pušten, ma kako teško bio bolestan. Siguran sam da u zatvoru ima adekvatnu liječničku skrb.