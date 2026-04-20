Dijelovi srednje Dalmacije bez struje u utorak i srijedu: Evo gdje i kada slijede prekidi

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije, izvijestio je HEP.

U utorak, 21. travnja, bez struje će biti dijelovi Splita, Drvenika, Ploča, Sinja te nekoliko naselja u zaleđu Trogira, kao i područje grada Visa. U srijedu, 22. travnja, radovi se nastavljaju na području Solina, Splita, Stobreča i Kaštela.

Utorak: Prekidi u Splitu, Drveniku, Sinju i na Visu

U Splitu će zbog zamjene mjernih uređaja bez električne energije od 8:30 do 12:30 ostati Gundulićeva 21 i 23 te Ulica Domovinskog rata 43, 45, 47 i 47A.

U Drveniku se očekuju povremeni prekidi od 8:30 do 13 sati na istočnom dijelu Gornje vale, od hotela "Sunce" prema Pločama, zbog radova na elektroenergetskom postrojenju.

Na području Ploča, u Rogotinskoj ulici na brojevima 6 i 18, mogući su kraći prekidi u trajanju do 30 minuta između 8:15 i 13 sati zbog zamjene brojila.

Bez struje će biti i Strmendolac (oko SMS-a) od 8 do 14 sati, kao i ulica Jurja Dalmatinca u Sinju od 8:30 do 14 sati.

Radovi će se provoditi i u naseljima Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo i Rastovac, gdje se prekid očekuje od 8:30 do 14 sati.

Na otoku Visu, u Ulici Vladimira Nazora (od kućnih brojeva 35 i 42 do broja 55), struje neće biti od 8:30 do 12:30. Iz HEP-a napominju da se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi odgađaju za srijedu.

Srijeda: Radovi u Solinu, Splitu, Stobreču i Kaštelima

U srijedu, 22. travnja, bez električne energije u Solinu će od 8:30 do 12:30 biti Don Frane Bulića 122a i 122b, kao i Ulica Alojzija Stepinca 2, 4, 6, 8 i 10 te Ulica dr. Franje Tuđmana 8a, b i c – sve zbog zamjene mjernih uređaja.

U Stobreču će bez struje od 9 do 14 sati biti Ivankova ulica od broja 100 do 106, dok će u Kaštel Štafiliću u istom vremenskom razdoblju bez napajanja biti Ulica Vladimira Stude te dijelovi Ceste dr. Franje Tuđmana (brojevi 801-813 i 1034-1042).

U Splitu će u srijedu od 9 do 14 sati bez električne energije biti Sarajevska ulica (brojevi 37-51 i 64-76), također zbog radova na mreži niskog napona.

Iz HEP-a mole građane za razumijevanje te ističu da su radovi nužni kako bi se osigurala stabilnija i kvalitetnija opskrba električnom energijom.