Nimalo lijepi prizori iz srca Splita uoči sezone. "Ne možemo u turizmu imati Napulj, sve smrdi"

[FOTOGALERIJA] Građani se žale na nered i neugodne mirise u Smojinoj ulici

U svojoj dojavi čitatelj opisuje situaciju kao neodrživu, navodeći da se na ulicama može pronaći sve – od krupnog otpada do svakodnevnog smeća.

“U Varošu je Karepovac već mjesecima, od madraca do ormara. Kaos. Građani se bune, upozoren je i gradonačelnik. Ne možemo u turizmu imati Napulj. Sve smrdi”, navodi čitatelj.

Dodaje i da su na teren izlazili komunalni redari, no tvrdi da problem nije riješen.

Ukazuje i na ponašanje građana

U nastavku dojave ističe kako dio odgovornosti vidi u nesavjesnom ponašanju pojedinaca.

“Otkrili smo i imena tko baca. Tragično je da se tako ponašaju”, tvrdi čitatelj, naglašavajući da se otpad, prema njegovim riječima, ostavlja izvan predviđenih mjesta.

S obzirom na navode čitatelja, redakcija je uputila upit splitskoj Čistoći vezano uz ovu situaciju. Odgovor ćemo objaviti čim ga zaprimimo.

