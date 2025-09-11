Barbir: "Ovo je sumrak demokracije i sumrak društva kakvo smo stoljećima gradili"

Smrt američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, ubijenog tijekom javnog nastupa na Utah Valley University, odjeknula je i među hrvatskim političarima. Na tragediju se osvrnuo i novi saborski zastupnik Centra, Damir Barbira, naglašavajući kako je riječ o činu političkog nasilja koji predstavlja ozbiljnu prijetnju demokratskim vrijednostima.

– "Danas smo svjedočili strašnoj tragediji, Charlie Kirk, 31-godišnji osnivač Turning Point USA i glas konzervativne mlađe generacije, ubijen je tijekom javnog nastupa na Utah Valley University. Pucanj je bio smrtonosan, a napadač je još uvijek na slobodi dok istraga traje. Riječ je o činu političkog nasilja," poručio je Barbira.

Dodao je kako se s Kirkovim stavovima često nije slagao, ali da je cijenio njegovu autentičnost i predanost.

– "Iako se s njegovim stavovima često nisam slagao i njegov javni diskurs smatrao kontraproduktivnim za inkluzivnu demokraciju, ova tragedija me duboko potresla. Charlie Kirk je zaslužio poštovanje kao govornik koji je svoje stavove artikulirao jasno i uvjerljivo, a za razliku od mnogih u svom političkom spektru nije slijepo ponavljao gotove lekcije, već je nastojao promišljati svojom glavom i vjerovao u vrijednosti koje je zastupao," napisao je.

Barbira je upozorio da je ovaj čin simptom šire krize društva.

– "U današnjem društvu, koje bi trebalo biti simbol slobode govora i pluralizma, sve više živimo u polariziranim zajednicama koje ne podnose različitost mišljenja i na neistomišljenike odgovaraju nasiljem. To je simptom duboke erozije političke kulture i demokratske tolerancije," istaknuo je.

Na kraju je zaključio da ubojstvo Kirka treba biti opomena i poziv na vraćanje temeljnim vrijednostima.

– "Ovaj čin je zaista sumrak demokracije i sumrak društva kakvo smo stoljećima gradili. Izgubljen je jedan mladi život, a s njim nepovratno gubimo i dio civilizacijskih vrijednosti koje bi morale biti neupitne. Ako išta možemo naučiti iz ove tragedije, to je da moramo prestati normalizirati političko nasilje i ponovno afirmirati osobnu odgovornost, kritičko promišljanje i toleranciju," poručio je Barbira.