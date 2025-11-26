Thompsonov tim: "Primjenjivat ćemo sva druga pravna i legalna sredstva, o Tomaševiću ovisi koja"

Danima traje prepucavanje na relaciji Thompson - Tomašević. Odgovarali su jedan drugome putem Facebooka ili putem medija, a danas u 12.30 sati tim pjevača održao je konferenciju za medije. Dan prije konferencije za medije najavili su radikalnije poteze koji se - Tomaševiću neće svidjeti.

Na konferenciji za medije koja je trajala duže od sat vremena govorili su Thompsonovi menadžeri Zdravko Barišić i Mirko Gudelj.

Na početku su kazali da su - željeli iznijeti svoju stranu priče, a tijekom konferencije su zahvalili zagrebačkom gradonačelniku jer da im on nije zabranio koncert u Areni - ne bi se dogodio hipodrom sa pola milijuna ljudi.

"Da smo dobili Arenu odradila bi se dva koncerta, a Hrvatska i Zagreb bi bili siromašniji za jedan velebni, svjetski događaj, koncert s 500 tisuća ljudi o kojem priča cijeli svijet", kazao je Gudelj.

"Nazivanje koncerta skupom fašista je uvredljivo. Ti koji su bili tamo imaju svoje braću, sestre, roditelje. To je nazivanje cijele Hrvatske fašistima. Bila su dva koncerta u Osijeku. Nije se ništa dogodilo. Ljudi su odslušali koncert i otišli", kazao je dalje.

Kažu da je zabrana koncerta 28. prosinca ako na onome dan ranije bude izvedena Bojna Čavoglave - najveći nonsense.

"Bojna Čavoglave je obranjena na sudu i ona je legalna pjesma koja ništa nije od onoga što gradonačelnik govori", kaže Barišić i dodaje da je Thompson legalist te da je ne bi pjevao da nije legalna.

Istaknuli su i da je ponašanje Tomaševića neiskreno i populističko, ali i da je grad Zagreb od koncerta zaradio 1.3 milijuna eura. Kažu da im se ne dopušta da žive i rade, a na pitanje hoće li pokrenuti referendum za opoziv Tomaševića kažu: "Ovisno od ponašanja gradonačelnika Tomaševića primjenjivat ćemo sva druga pravna i legalna sredstva, o njemu ovisi koja će to biti".

"Pa pjeva se u Areni pjesma Jugoslavenka, a nema reakcije na to. Iako sam protiv zabrana tima i takvima. Ovo što Tomašević i Grad Zagreb rade je nasilje mimo zakona, ustava, pravila... Što, da netko onda ušuti jer je dobio po ušima. Da, budete li primjenjivali i dalje nasilje ne znamo što ćemo i kako napraviti u kom pravcu", rekao je Barišić.

Nisu najavili kakve konkretno korake će poduzeti ukoliko se ovakav tretman od strane gradonačelnika Tomaševića nastavi, no zasigurno odgovor nećemo dugo čekati.

Posljednjih dana javnost se zabavljala raznim komentarima na račun Marka Perkovića Thompsona i njegovih koncerata. Podsjetimo, nakon pauze od nekoliko godina Thompson je održao prvo koncerte u Imotskom i Dugopolju, a zatim je krenula njegova turneja sa zagrebačkim hipodromom i obaranjem rekorda od preko pola milijuna ljudi na jednom mjestu. Uslijedio je hipodrom u Sinju sa 150 tisuća ljudi, a čini se da su problemi opet nastali u glavnom gradu. Koncert je zakazan za 27. prosinca, no čini se da koncerta dan kasnije neće biti.

Supetarska gradonačelnica Ivana Marković rekla je da ne bi dopustila Thompsonu održavanje koncerta u Supetru, a ni ona nije trebala dugo čekati na odgovor.