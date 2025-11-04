Tomašević zabranio Thompsonu pjevati 'Bojnu Čavoglave'. Javio se njegov tim: "To je nepoštivanje sudske odluke"

"Ništa se nije promijenilo, koncert 27. prosinca će se održati, za svaki drugi termin nije odobren. Došao je zahtjev za koncert 28. prosinca", potvrdio je Tomašević.

Tu nije stao. "S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj i što se jučer dogodilo u Splitu promijenit ćemo uvjete poslovanja da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima kako za Thompsona tako i za druge izvođače", izjavio je gradonačelnik.

Sada mu je Thompson tim odgovorio.

"Tim Marka Perkovića Thompsona ovim putem želi jasno istaknuti kako je izvođenje pjesme „Bojna Čavoglave“ u potpunosti zakonito. Takav je zaključak potvrđen pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, koja nedvojbeno utvrđuje da izvođenje navedene pjesme nije protuzakonito niti predstavlja bilo kakav prekršaj.

Stoga, svaki pokušaj zabrane koncerta zbog izvođenja pjesme „Bojna Čavoglave“ predstavlja nepoštivanje sudske odluke i time negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske", poručili su.Tomašević